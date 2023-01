WTA 250 Lione: Il Tabellone Principale. Una qualificata per Jasmine Paolini

WTA 250 Lyon (Francia) – Tabellone Principale, cemento (al coperto)

(1) Caroline Garcia vs Tereza Martincova

Alison Van Uytvanck vs Tamara Korpatsch [flag cc=GER]

Qualifier vs Jasmine Paolini

Qualifier vs (8) Anna Blinkova

(3) Alizé Cornet vs Camila Osorio

Qualifier vs Jule Niemeier

Qualifier vs (WC) Garbiñe Muguruza

Qualifier vs (6) Mayar Sherif

(7) Danka Kovinic vs Viktorija Golubic

Nuria Parrizas Diaz vs Anna Bondar

Alycia Parks vs Julia Grabher

(WC) Kristina Mladenovic vs (4) Petra Martic

(5) Anastasia Potapova vs Qualifier

Ana Bogdan vs (WC) Clara Burel

Dalma Galfi vs Maryna Zanevska

Madison Brengle vs (2) Shuai Zhang