Challenger Cleveland: Il Tabellone Principale e di Quali. Lorenzo Claverie presente nelle quali

Challenger Cleveland – Tabellone Principale – hard

(1) Gomez, Emilio vs Clark, Ezekiel

(WC) Pinnington Jones, Jack vs Escobedo, Ernesto

Chappell, Nick vs Krueger, Mitchell

Ayeni, Alafia vs (8) Diallo, Gabriel

(3) Johnson, Steve vs Forejtek, Jonas

Smith, Keegan vs Seelig, Kyle

Qualifier vs Marchenko, Illya

Rybakov, Alex vs (5) Kovacevic, Aleksandar

(7) Holt, Brandon vs Qualifier

Ejupovic, Elmar vs Sandgren, Tennys

Qualifier vs Svajda, Zachary

(WC) Michelsen, Alex vs (4) Sock, Jack

(6/WC) Kozlov, Stefan vs (Alt) Kypson, Patrick

Qualifier vs Qualifier

Zhu, Evan vs Kirchheimer, Strong

Qualifier vs (2) Wu, Yibing

(1) Perez, Alfredovs Sheehy, JoshuaBaadi, Tahavs (11/Alt) Boitan, Gabi Adrian

(2) Brymer, Gage vs Kodat, Toby Alex

(Alt) Lapadat, Joshua vs (9/WC) Blumberg, William

(3) Cozbinov, Alexandr vs Klahn, Bradley

(WC) Mostardi, Nico vs (8) Harrison, Ryan

(4) Mayo, Aidan vs (Alt) Sigouin, Benjamin

Brumm, Jacob vs (7) Draxl, Liam

(5) Angele, Jaimee Floyd vs (Alt) King, Evan

Claverie, Lorenzo vs (10) Smith, Roy

(6) Young, Donald vs (WC) Kwiatkowski, Thai-Son

(WC) Hopper, James vs (12/Alt) Pecotic, Matija

Court 4 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [5] Jaimee Floyd Angele vs [Alt] Evan King

2. [2] Gage Brymer vs Toby Alex Kodat

3. [Alt] Joshua Lapadat vs [9/WC] William Blumberg

4. [6] Donald Young vs [WC] Thai-Son Kwiatkowski

5. [4] Aidan Mayo vs [Alt] Benjamin Sigouin

6. Taha Baadi vs [11/Alt] Gabi Adrian Boitan