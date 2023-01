Il padre di Djokovic ha posato con i sostenitori di Vladimir Putin agli Australian Open

Srdjan Djokovic, il padre di Novak, più volte è salito agli onori della cronaca per dichiarazioni piuttosto forti, a difesa del figlio o contro il sistema. Stavolta non è passata inosservata la sua presenza sugli spalti a Melbourne, non per un tifo sfrenato a favore del figlio, ma per dove e con chi si trovava. Infatti Srdjan mercoledì sera è stato fotografato mentre posava per delle foto con i sostenitori di Vladimir Putin agli Australian Open.

Quattro uomini sono stati allontanati da Melbourne Park dalla polizia dello stato di Victoria mercoledì notte dopo aver cantato slogan filo-russi e filo-Vladimir Putin sui gradini della Rod Laver Arena, mentre brandivano numerose bandiere russe, tra cui una con il volto di Putin.

Prima che i quattro sostenitori del Cremlino fossero sbattuti fuori dal complesso, Srdjan Djokovic aveva incontrato i fan fuori dalla Rod Laver Arena e ha scattato delle foto con uno spettatore che indossava una maglietta con il simbolo della “Z” mentre brandiva una bandiera russa con una grande immagine del volto di Putin, foto che riportiamo dal portale SBS.

Nel video, pubblicato da Aussie Cossack su YouTube, Srdjan Djokovic canta “zivjeli Russiyani” o “lunga vita ai cittadini russi” prima di andarsene. “Zivjeli” significa “saluti” in serbo e croato, è un motto usato durante i brindisi, e Russiyani significa cittadini della Russia.

Prima della partita, Simeon Boikov, il gestore del canale YouTube Aussie Cossack, ha invitato i sostenitori pro-Putin a partecipare all’evento per mettere in difficoltà Tennis Australia. L’iniziativa è partita dopo che Tennis Australia ha bandito le bandiere russe agli Australian Open dopo un incidente occorso durante la partita del primo turno tra l’ucraina Kateryna Baindl e la russa Kamilla Rakhimova, quando alcuni spettatori si sono presentati con bandiere russe. Questo Boikov è stato accusato di aver aggredito un uomo di 76 anni durante una manifestazione a sostegno dell’Ucraina a Sydney, e questa settimana è stato emesso un mandato di cattura contro di lui.

Dopo aver visionato gli scatti con il papà di Djokovic insieme ai manifestanti pro Putin, Tennis Australia ha avvertito i giocatori e i loro team di non interagire con bandiere proibite nel torneo. “Un piccolo gruppo di persone ha mostrato bandiere e simboli inappropriati e ha minacciato le guardie di sicurezza dopo una partita mercoledì sera e sono stati cacciati”, ha dichiarato Tennis Australia in una nota. “I giocatori e i loro team sono stati informati della questione, ricordando loro la politica dell’evento in merito a bandiere e simboli bannati per evitare qualsiasi situazione che possa potenzialmente disturbare. Continuiamo a lavorare a stretto contatto con la sicurezza degli eventi e le forze dell’ordine”, così si conclude la nota.

