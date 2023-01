Carlos Alcaraz si avvicina al rientro: “Se Djokovic o Tsitsipas mi dovessero superare è perché lo meriteranno più di me”

Rientrato agli allenamenti per iniziare la stagione all’ATP 250 di Buenos Aires, Carlos Alcaraz deve guardare l’Australian Open 2023 da lontano. Dopo un infortunio durante la preseason che gli ha rovinato l’inizio dell’anno, l’attuale numero uno del mondo ammette che è stato complicato stare lontano dai campi.

“Ho moltissima voglia di tornare a competere. Più che mai perché non ho mai passato tanto tempo senza farlo. A volte guardo gli incontri dell’Australian Open e penso che potrei essere lì. Ma va bene, questo riposo è arrivato in un momento buono per capire cosa posso fare di meglio, sia dentro che fuori dal campo”, ha sottolineato.

Certo è che il numero uno del mondo non lo sarà più se Novak Djokovic o Stefanos Tsitsipas conquisteranno il titolo all’Australian Open. Ma questo non gli toglie il sonno. “Sì, sono dipendente da ciò che faranno loro, ma non mi preoccupa. “Se Djokovic o Tsitsipas mi dovessero superare è perché lo meriteranno più di me”, ha detto Alcaraz.

Il giovane spagnolo di 19 anni ammette inoltre che la nuova stagione sarà diversa in un punto specifico. “Sarà un anno di pressione a causa dei titoli che ho vinto nel 2022. Ma ho fiducia. La stagione è molto lunga e può iniziare male e finire bene o viceversa”, ha concluso.

Ricordiamo che Alcaraz inizierà il suo anno all’ATP 250 di Buenos Aires, giocando sulla terra battuta argentina prima di proseguire per il Rio Open, dove difenderà il titolo.

Il tennista di Murcia, 19 anni, sta allenandosi ad Alicante nell’Accademia di Juan Carlos Ferrero, e martedì ha ricevuto una visita molto speciale: David Ferrer, ex numero tre del mondo e nuovo capitano spagnolo di Coppa Davis.