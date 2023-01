Ben Shelton è il primo classe 2002 a raggiungere i quarti in uno Slam

Ben Shelton continua ad impressionare a Melbourne. Il giovane statunitense si è appena qualificato per la prima volta per i quarti di finale di un torneo dello Slam battendo negli ottavi il connazionale JJ Wolf in cinque lottati set. Incredibile la fisicità, l’impatto emotivo ed agonistico che il figlio dell’ex Pro Brian riesce a mettere in campo. Sfrontato, sfacciato ma con un sorriso travolgente, Ben ha rimontato un set di svantaggio a Wolf vincendo un delicatissimo tiebreak nel quarto set, mostrando un coraggio leonino ma anche una visione precisa del suo gioco. Shelton è coraggio, potenza fisica abbinata all’abilità di prendersi il rischio nel momento ideale. Istinto ma anche senso del campo e del gioco. E con quel servizio che si ritrova…

È straordinario il modo in cui questo talento sta disputando il suo primo torneo fuori dagli Stati Uniti. Tutto nuovo, esperienze mai provate prima, ma niente lo spaventa, niente lo frena. “Giocare contro un amico e un bravo ragazzo come Wolf non è facile ma io sono qua, ho messo in campo tutta la mia energia. Nel quinto set sono rimasto focalizzato e C’moon, ce l’ho fatta!” ha dichiarato a caldo, mettendo a nudo la sua giovane età e il modo spontaneo con cui si rapporta alla gente. Shelton non ha trovato di fronte rivali di classifica molto alta (Zhang, Jarry, Popyrin e Wolf) ma anche il saper cogliere le occasioni è un segnale di classe e forza. Lui è stato discretamente fortunato a trovare una zona di tabellone in cui i favoriti sono usciti (Fritz, Schwartzman e Zverev), ma coloro che li hanno estromessi erano certamente in buona condizione, alla fine la ragione è sempre dalla parte di chi vince.

Con questa vittoria, Shelton diventa il primo tennista nato nel 2002 a centrare i quarti di finale in uno Slam. Riportiamo la statistica dell’ottimo Luca Brancher delle varie classi di età negli ultimi anni e il primo giocatore capace di arrivare tra i migliori otto di un Major

Classe 1995 – Nick Kyrgios – quarti a Wimbledon 2014

Classe 1996 – Hyeon Chung – quarti a Australian Open 2018

Classe 1997 – Andrey Rublev – quarti a US Open 2017

Classe 1998 – Tiafoe/Tsitsipas – quarti a Australian Open 2019

Classe 1999 – De Minaur/Shapovalov – quarti a US Open 2020

Classe 2000 – Felix Auger-Aliassime – quarti a Wimbledon 2021

Classe 2001 – Jannik Sinner – quarti a Roland Garros 2020

Classe 2002 – Ben Shelton – quarti a Australian Open 2023

Classe 2003 – Carlos Alcaraz – quarti a US Open 2021

Ben Shelton lo scorso giugno era al n.565 del ranking ATP. Da allora una cavalcata pazzesca, con grandi risultati nei tornei negli Stati Uniti e l’approdo tra i top 100 con l’accesso al main draw per gli Australian Open. Al momento vanta solo 12 match ufficiali sul tour maggiore, ma grazie a questo torneo è già sicuro di esser tra i primo 50 tennisti al mondo dalla prossima settimana, superando così il best ranking del padre (n.55). Inoltre Ben con i suoi 20 anni e 105 giorni è il tennista USA più giovane a tornare nei quarti di uno Slam dai tempi di Andy Roddick, che nel 2001 giunse tra i migliori otto a NY a soli 18 anni e 362 giorni.

Altro record per Ben è l’essere il primo tennista campione in carica NCAA a sbarcare nei quarti degli Australian Open l’anno seguente dal 1966, allora ci riuscì il leggendario Arthur Ashe.

