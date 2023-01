Challenger Ottignies-Louvain-la-Neuve, Quimper e Concepcion: I risultati con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

CHALLENGER Ottignies-Louvain-la-Neuve (Belgio) – 1° Turno Qualificazione, cemento (al coperto)

Il match deve ancora iniziare

1. [4] Michael Geertsvs Kenny De Schepper

2. [5] Mats Moraing vs [WC] Tibo Colson



3. Charles Broom vs [7] Ernests Gulbis



4. [2] Joris De Loore vs [Alt] Ramkumar Ramanathan



5. [1/Alt] Mikael Ymer vs [WC] Gilles Arnaud Bailly



6. [Alt] Sumit Nagal vs [10] Gauthier Onclin



Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Oscar Jose Gutierrez vs [11] Henri Squire



2. [3] Altug Celikbilek vs Mats Rosenkranz



3. [WC] Simon Beaupain vs [12] Andrea Arnaboldi



4. Viktor Durasovic vs [9] Alibek Kachmazov



5. [WC] Victor Ernaelsteen vs [8] Cem Ilkel



6. [6] Louis Wessels vs Ergi Kirkin



CHALLENGER Quimper (Francia) – 1° Turno Qualificazione, cemento (al coperto)

1. [2] Evan Furnessvs [Alt] Anirudh Chandrasekar

2. [WC] Antoine Ghibaudo vs [12] Jurgen Briand



Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Illya Marchenko vs [11] Benjamin Lock



2. [Alt] Hugo Pontico vs [10] Giovanni Mpetshi Perricard



3. [6] Ulises Blanch vs Mathias Bourgue



4. [PR] Lucas Poullain vs [8] Maxime Janvier



5. [WC] Calvin Hemery vs [7] Alexey Vatutin



6. [3] Nicolas Moreno De Alboran vs [Alt] Jonathan Eysseric



Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Johan Tatlot vs [9/PR] Christian Harrison



2. [5] Bu Yunchaokete vs [Alt] Sem Verbeek



3. [4] Ivan Gakhov vs [Alt] Szymon Walkow



4. [1] Nick Hardt vs [Alt] Reese Stalder



CHALLENGER Concepcion (Cile) – TD Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

1. [5] Juan Bautista Torresvs [Alt] Karol Drzewiecki

2. [1] Nicolas Mejia OR Oleg Prihodko vs [WC] Alejandro Bancalari OR [11] Pedro Boscardin Dias



1. [6] Daniel Dutra da Silvavs [12] Andrey Chepelev

2. [2] Hernan Casanova OR [Alt] Cristian Rodriguez vs [8] Murkel Dellien



Cancha 2 – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Alt] Alexander Merino vs [9] Joao Lucas Reis Da Silva



2. [4] Oriol Roca Batalla vs Thiago Seyboth Wild OR [7] Gonzalo Villanueva



