Ostapenko crede in occhio di falco? La risposta è chiara (Video)

Jelena Ostapenko, che questa domenica si è qualificata per i quarti di finale degli Australian Open per la prima volta in carriera all’età di 25 anni, ha avuto un’intervista molto animata in campo con Laura Robson.

Jelena ha confessato alcune cose: la lettone non ha molta fiducia né nelle squadre arbitrali né tantomeno in occhio di falco che regola tutte le linee a Melbourne Park. La reazione della campionessa del Roland Garros 2017 è diventata rapidamente virale sui social media.

