Challenger Nonthaburi 3, Tenerife 1 e Piracicaba: I risultati con il dettaglio delle Finali (LIVE)

CHALLENGER Nonthaburi 3 (Thailandia) – Finale, cemento

ATP Nonthaburi 3 Sho Shimabukuro Sho Shimabukuro 6 7 Arthur Cazaux Arthur Cazaux 2 5 Vincitore: Shimabukuro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 S. Shimabukuro 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 6-5 → 7-5 A. Cazaux 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 6-5 S. Shimabukuro 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 A. Cazaux 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 S. Shimabukuro 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-4 → 4-4 A. Cazaux 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 S. Shimabukuro 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 A. Cazaux 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 S. Shimabukuro 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 A. Cazaux 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 S. Shimabukuro 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 A. Cazaux 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 S. Shimabukuro 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 A. Cazaux 15-0 30-0 ace 5-1 → 5-2 S. Shimabukuro 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-1 → 5-1 A. Cazaux 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 4-1 S. Shimabukuro 0-15 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 2-1 → 3-1 A. Cazaux 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 S. Shimabukuro 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Cazaux 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

1. Sho Shimabukurovs [Q] Arthur Cazaux

CHALLENGER Piracicaba (Brasile) – Semifinale e Finali, terra battuta

ATP Piracicaba Tomas Barrios Vera [9] Tomas Barrios Vera [9] 0 6 2 Camilo Ugo Carabelli [2] • Camilo Ugo Carabelli [2] 0 2 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 C. Ugo Carabelli 2-1 Tiebreak 40-0 1-1 → 2-1 C. Ugo Carabelli 0-40 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 T. Barrios Vera 0-15 0-30 df 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 C. Ugo Carabelli 0-15 0-30 0-40 df 5-2 → 6-2 T. Barrios Vera 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 C. Ugo Carabelli 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 T. Barrios Vera 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 C. Ugo Carabelli 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 1-2 → 2-2 T. Barrios Vera 0-15 0-30 0-40 df 1-1 → 1-2 C. Ugo Carabelli 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 T. Barrios Vera 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

1. [9] Tomas Barrios Veravs [2] Camilo Ugo Carabelli

2. Andrea Collarini vs [9] Tomas Barrios Vera OR [2] Camilo Ugo Carabelli (non prima ore: 15:00)



Il match deve ancora iniziare

3. Orlando Luz / Marcelo Zormann vs [4/Alt] Andrea Collarini / Renzo Olivo



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Tenerife (Spagna) – Finale, cemento

Il match deve ancora iniziare

1. [5] Alexander Shevchenko vs Sebastian Ofner