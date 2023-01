Australian Open: Arrivano due forfait nel tabellone principale femminile. Badosa e Tomljanovic non ci saranno (con il tabellone aggiornato)

Paula Badosa e Ajla Tomljanovic, entrambe protagoniste della recente serie Netflix – hanno annunciato questo sabato il loro ritiro dagli Australian Open, dopo non essere riuscite a recuperare dai problemi che le hanno colpite. La spagnola si è infortunata durante i quarti di finale del WTA 500 di Adelaide contro Beatriz Haddad Maia, mentre Tomljanovic non ha ancora giocato un match in questa stagione.

La francese Leolia Jeanjean e la brasiliana Laura Pigossi sono le due lucky loser. Pigossi affronterà Caty McNally al primo turno mentra la transalpina se la vedrà con l’argentina Podoroska.

Md aggiornato

(1) I. Swiatek vs J. Niemeier

P. Udvardy vs C. Osorio

(Q) C. Bucsa vs (Q) E. Lys

B. Andreescu vs (25) M. Bouzkova

(22) E. Rybakina vs E. Cocciaretto

K. Juvan vs (Q) S. Janicijevic

(Q) L. Tsurenko vs K. Muchova

A. Kalinskaya vs (13) D. Collins

(LL) L. Pigossi vs C. McNally

K. Rakhimova vs K. Baindl

A. Bondar vs A. Bogdan

D. Yastremska vs (17) J. Ostapenko

(29) Q. Zheng vs D. Galfi

B. Pera vs (WC) M. Uchijima

E. Raducanu vs T. Korpatsch

K. Siniakova vs (7) C. Gauff

(3) J. Pegula vs J. Cristian

(Q) B. Fruhvirtova vs A. Sasnovich

(Q) P. Kudermetova vs (WC) O. Gadecki

M. Kostyuk vs (28) A. Anisimova

(20) B. Krejcikova vs (Q) S. Bejlek

(WC) T. Gibson vs (Q) C. Burel

(Q) C. Vandeweghe vs A. Kalinina

A. Van Uytvanck vs (15) P. Kvitova

(10) M. Keys vs A. Blinkova

X. Wang vs (WC) S. Hunter

(LL) L. Jeanjean vs N. Podoroska

S. Kenin vs (24) V. Azarenka

(32) J. Teichmann vs H. Dart

L. Zhu vs R. Marino

K. Kucova vs (Q) D. Shnaider

Y. Yuan vs (6) M. Sakkari

(8) D. Kasatkina vs V. Gracheva

(Q) L. Stefanini vs T. Maria

S. Cirstea vs Y. Putintseva

X. Wang vs (30) K. Pliskova

(23) S. Zhang vs P. Tig

P. Martic vs V. Golubic

(Q) K. Volynets vs E. Rodina

M. Zanevska vs (9) V. Kudermetova

(16) A. Kontaveit vs J. Grabher

M. Sherif vs M. Linette

(WC) D. Parry vs (WC) T. Townsend

Y. Bonaventure vs (19) E. Alexandrova

(27) I. Begu vs S. Zheng

L. Bronzetti vs L. Siegemund

L. Fernandez vs A. Cornet

(Q) K. Sebov vs (4) C. Garcia

(5) A. Sabalenka vs T. Martincova

(Q) A. Hartono vs S. Rogers

L. Davis vs D. Kovinic

G. Muguruza vs (26) E. Mertens

(21) M. Trevisan vs (Q) A. Schmiedlova

A. Pavlyuchenkova vs C. Giorgi

C. Liu vs M. Brengle

V. Tomova vs (12) B. Bencic

(14) B. Haddad Maia vs N. Parrizas Diaz

S. Stephens vs A. Potapova

D. Vekic vs (Q) O. Selekhmeteva

J. Paolini vs (18) L. Samsonova

(31) K. Kanepi vs (WC) K. Birrell

L. Fruhvirtova vs (WC) J. Fourlis

A. Riske-Amritraj vs M. Vondrousova

T. Zidansek vs (2) O. Jabeur