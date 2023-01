Cilic non riesce a recuperare in tempo ed è costretto a ritirarsi dagli Australian Open

Si sono confermati i peggiori timori per Marin Cilic. Il 34enne croato, attualmente 18° nella classifica ATP, non è riuscito a recuperare in tempo dall’infortunio subito a Pune e ha confermato il suo ritiro dagli Australian Open. Sempre un nome da tenere d’occhio in ogni torneo, l’esperto Cilic difendeva gli ottavi di finale della scorsa stagione ma ha annunciato il ritiro tramite i social media.

“Non è un grande inizio per il 2023 e sono giorni difficili a Melbourne. Mi dispiace non poter giocare gli Australian Open, ma la salute viene prima di tutto. Ci vediamo l’anno prossimo, Melbourne”, ha condiviso sui social media.

Ricordiamo che Cilic si è infortunato durante un allenamento di riscaldamento prima dei quarti di finale dell’ATP 250 di Pune, ritirandosi prima dell’incontro con Tallon Griekspoor.