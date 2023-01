Nadal: “Ancora non ho vinto, ma sono in buona forma”

Rafael Nadal è fiducioso per la sua condizione in vista dell’Australian Open ormai alle porte. Il campione di Maiorca difende il titolo vinto nel 2022 in finale contro il russo Medvedev. Nonostante abbia iniziato il 2023 con due sconfitte alla United Cup (vs. Norrie e De Minaur), e venga da un fine 2022 tutt’altro che brillante, Rafa dice di allenarsi bene e di sentirsi in buona forma.

“È vero che negli ultimi due tornei non sono stato in grado di giocare ai miei standard e qui all’inizio della stagione ho perso due partite a Sydney, ma onestamente non sono scontento della preparazione”, ha detto lo spagnolo. “Ho bisogno di vincere partite, di sicuro. Ma la preparazione sta andando abbastanza bene, mi alleno molto e penso di essere in buona forma. Poi bisogna dimostrarlo nelle partite, nei tornei ufficiali. Ma sono fiducioso, se sarò in grado di giocare quest’ultima settimana in allenamento in modo positivo, perché non non dovrei esserlo?”.

Vista l’assenza di Carlos Alcaraz, Nadal sarà la testa di serie n.1 a Melbourne. Djokovic sarà il quarto nel seeding e grande favorito nel torneo a lui più fortunato. Vedremo se il sorteggio li metterà nella stessa parte del tabellone, con una potenziale super-semifinale, oppure se i due potranno scontrarsi solo nel match per il titolo, come già accaduto nel 2012 (con l’incredibile finale durata 5 ore e 53 minuti) e 2019.