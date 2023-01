WTA 250 Hobart: I risultati con il dettaglio del Day 2. Cocciaretto vince e sfiderà la Paolini al secondo turno. Fuori la Bronzetti

Bella vittoria di Elisabetta Cocciaretto nel primo turno del torneo WTA 250 di Hobart.

Nella notte italiana la 21enne di fermo, n.69 WTA, ha eliminato 64 62, in un’ora e 26 minuti di partita, la veretana francese Alize Cornet, n.34 del ranking e terza favorita del seeding.

Cocciaretto si giocherà l’ingresso nei quarti con Jasmine Paolini.

Semaforo rosso, invece, per Lucia Bronzetti. La 24enne riminese di Bagni di Lucca, n.50 WTA (“best ranking”), reduce dalla finale in United Cup con la squadra azzurra, ha ceduto 64 63, in un’ora e 37 minuti di gioco, alla russa Anna Blinkova, n.72 WTA, proveniente dalle qualificazioni.

WTA 250 Hobart (Australia) – 1° Turno, cemento

Centre Court – ore 02:00

Elisabetta Cocciaretto vs (3) Alizé Cornet Inizio 02:00



Lin Zhu vs Sofia Kenin



Kaitlyn Christian / Angela Kulikov vs Olivia Gadecki / Talia Gibson



Maryna Zanevska vs (2) Elise Mertens Non prima 08:30



Alison Van Uytvanck vs (7) Magda Linette



Claire Liuvs (8) Yulia Putintseva

(6) Bernarda Pera vs Madison Brengle



Lucia Bronzetti vs Anna Blinkova



Nadiia Kichenok / Kimberley Zimmermann vs Latisha Chan / Alexa Guarachi



Alicia Barnett / Monica Niculescu vs Xinyun Han / Tamara Korpatsch



Nuria Parrizas Diazvs Mayar Sherif

Tamara Zidansek vs Ysaline Bonaventure



(1) Kirsten Flipkens / (1) Laura Siegemund vs Timea Babos / Tereza Mihalikova Non prima 04:00



Natela Dzalamidze / Alexandra Panova vs Ulrikke Eikeri / Catherine Harrison