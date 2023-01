Sabalenka mette fine alla favola di Noskova e inizia la stagione con il titolo nel WTA 500 di Adelaide (Video)

Un anno fa, Aryna Sabalenka stava entrando un incubo in cui non riusciva nemmeno più servire. Ora ha iniziato la nuova stagione nel migliore dei modi, vincendo il suo primo titolo da un anno e mezzo, l’undicesimo della carriera. La numero cinque del ranking WTA ha messo fine alla favola della diciottenne Linda Noskova e ha vinto il trofeo del WTA 500 di Adelaide.

Sabalenka ha festeggiato con una vittoria per 6-3, 7-6(4) sulla sensazionale giocatrice della Repubblica Ceca, che si trova al 102° posto della classifica mondiale femminile ma che ora entrerà nella top 60. La bielorussa ha sfoderato una prova autorevole per aggiudicarsi il trofeo, salvando tutte e tre le palle break che le si sono presentate, brekkando una volta e vincendo il tie-break decisivo.

In questo modo, Sabalenka conquista il suo primo titolo dal WTA 1000 di Madrid del 2021. Un’importante iniezione di fiducia in vista degli Australian Open, visto che rimarrà al quinto posto della classifica WTA.