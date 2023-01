Challenger Tigre 2: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Due azzurri nel Md e uno nelle quali

Challenger Tigre 2 – Tabellone Principale – terra

(1/WC) Ugo Carabelli, Camilo vs Qualifier

Qualifier vs de Jong, Jesper

Villanueva, Gonzalo vs Zhu, Evan

Qualifier vs (6) Casanova, Hernan

(3) Navone, Mariano vs (WC) Aboian, Valerio

Weis, Alexander vs Stodder, Timo

Boscardin Dias, Pedro vs Qualifier

Londero, Juan Ignacio vs (7) Giannessi, Alessandro

(8) Roca Batalla, Oriol vs Reis Da Silva, Joao Lucas

(Alt) Bertola, Remy vs Atmane, Terence

(Alt) Echargui, Moez vs Droguet, Titouan

Qualifier vs (4) Collarini, Andrea

(5) Torres, Juan Bautista vs Dellien, Murkel

Comesana, Francisco vs (WC) Farjat, Tomas

Chung, Yunseong vs Qualifier

Dutra da Silva, Daniel vs (2) Cerundolo, Juan Manuel

(1) Erhard, Mathysvs (Alt) Bueno, Gonzalo(WC) Bruna, Nicolasvs (7) Seyboth Wild, Thiago

(2) Lavagno, Edoardo vs (Alt) Huertas Del Pino Cordova, Arklon

(WC) Midon, Lautaro vs (10) Paz, Juan Pablo

(3) Chepelev, Andrey vs (Alt) Monzon, Ignacio

(WC) Garay, Valentin vs (9) Descotte, Matias Franco

(4) Andreozzi, Guido vs Panta, Jorge

Alves, Mateus vs (8) Sanchez Jover, Carlos

(5) Otegui, Juan Bautista vs Cuevas, Martin

(WC) Zeitune, Maximo vs (12) Prihodko, Oleg

(6) Briand, Jurgen vs Aboian, Leonardo

(Alt) Paul, Jakub vs (11) Leite, Wilson

1. [WC] Valentin Garayvs [9] Matias Franco Descotte2. [4] Guido Andreozzivs Jorge Panta

CANCHA 2 – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Lautaro Midon vs [10] Juan Pablo Paz

2. [5] Juan Bautista Otegui vs Martin Cuevas

3. [WC] Nicolas Bruna vs [7] Thiago Seyboth Wild

4. Mateus Alves vs [8] Carlos Sanchez Jover

5. [6] Jurgen Briand vs Leonardo Aboian

CANCHA 3 – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Maximo Zeitune vs [12] Oleg Prihodko

2. [2] Edoardo Lavagno vs [Alt] Arklon Huertas Del Pino Cordova

3. [1] Mathys Erhard vs [Alt] Gonzalo Bueno

4. [Alt] Jakub Paul vs [11] Wilson Leite

5. [3] Andrey Chepelev vs [Alt] Ignacio Monzon