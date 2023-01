WTA 250 Auckland: Terzo successo in carriera per Coco Gauff

Nemmeno la pioggia ha fermato Coco Gauff al WTA 250 di Auckland. La diciottenne americana, numero sette del mondo, ha chiuso una settimana perfetta senza concedere un set, concludendola in bellezza contro la spagnola Rebeka Masarova in finale, che era al debutto in un match decisivo a questo livello.

Coco ha vinto il terzo titolo della sua ancora breve carriera con il punteggio di 6-1, 6-1, in un duello interrotto più volte dalla pioggia persistente che ha imperversato nella capitale neozelandese. L’americana si è dimostrata superiore per tutto l’incontro, ma ha dovuto salvare anche dieci (!) palle break contro la Masarova.

Quel che è certo è che Gauff inizia il 2023 nel migliore dei modi, con il primo titolo da Parma 2021, in un importante tonico di fiducia per andare a Melbourne con maggiori ambizioni.

WTA 250 Auckland (Nuova Zelanda) – Finali, cemento

WTA Auckland Coco Gauff [1] Coco Gauff [1] 6 6 Rebeka Masarova Rebeka Masarova 1 1 Vincitore: Gauff Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Rebeka Masarova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-1 → 6-1 Coco Gauff 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Rebeka Masarova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Coco Gauff 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Rebeka Masarova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Coco Gauff 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Coco Gauff 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-1 → 6-1 Rebeka Masarova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-1 → 5-1 Coco Gauff 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 Rebeka Masarova 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Coco Gauff 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Rebeka Masarova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1

05:00 Gauff C. (Usa) – Masarova R. (Esp)

07:00 Kato M./Sutjiadi A. – Fernandez L./Mattek-Sands B.