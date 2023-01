Lemon Bowl 2023: Roma confeziona il triplete

Giunge al termine la 39ª edizione del Lemon Bowl. La prestigiosa rassegna giovanile nazionale a partecipazione straniera dedicata alle categorie under 10, 12 e 14 si è conclusa con le tradizionali finali del giorno dell’Epifania. Sui campi in terra rossa del Salaria Sport Village è festa per il tennis romano, che mette a bilancio i titoli di Mattia Baroni (under 14 maschile), Alice Iozzi (under 14 femminile) e Samuel Tigani (under 10 maschile). Alzano la “coppa dei limoni” anche la croata Ana Marija Rebic, dominatrice dell’under 10 femminile; il trentino Alessandro Fronza (under 12 maschile) e la sanremese Victoria Lanteri Monaco (under 12 femminile). L’evento si è confermato un successo e come di consueto ha attratto nella capitale tante delle migliori promesse del tennis giovanile italiano e ben 24 tennisti provenienti da 14 Paesi. Tra i tanti presenti sugli spalti del Salaria Sport Village anche l’ex numero 70 ATP Thomas Fabbiano, che a fine giornata si è complimentato con i piccoli atleti.

Roma confeziona il triplete – Mattia Baroni, Alice Iozzi e Samuel Tigani sono i tre rappresentanti della capitale ad alzare la “Coppa dei Limoni” sui campi del Salaria Sport Village. Il tennis romano fa dunque tre su tre nella giornata di finali, che si è aperta con il derby under 14 maschile tra Mattia Baroni e Luca Cosimi. Trionfo dell’atleta del Tevere Remo per 6-1 6-3 in una finale priva di sbavature contro un valido avversario ed ottimo amico. Vittoria in due set anche per Samuel Tigani, capace di imporsi per 6-1 6-4 nella finale under 10 contro il toscano Pietro Carra. Il piccolo tennista dell’MD Tennis Team ha contato sul grande apporto del pubblico, giunto numeroso dal proprio circolo di appartenenza: “Nel primo set il mio avversario ha sbagliato qualcosa di troppo, poi invece è salito e la partita è stata più faticosa. Il livello del torneo è stato alto, conoscevo quasi tutti i miei avversari e questa vittoria ha un grande valore. Il tifo mi ha fatto grande piacere, ma quando gioco non penso al pubblico”. Nell’under 14 femminile rispetta i pronostici la vice campionessa italiana under 13 Alice Iozzi. La giocatrice dell’All Round ha superato la validissima Melissa Rossi – altra portabandiera dell’ottima truppa toscana – per 6-4 6-3. Dopo la sconfitta nella finale del 2022, Iozzi è dunque riuscita a conquistare il successo in un torneo under 14 dove è stata assoluta protagonista.

Rebic, Fronza e Lanteri Monaco da dieci e lode – Dopo aver dominato il proprio tabellone per tutta la settimana, la croata Ana Marija Rebic vince per 6-0 6-0 la finale under 10 contro la polacca Hanna Cyronek. In un match dal livello altissimo per contenuti, la piccola tennista di Zagabria ha lasciato le briciole alla rivale e ha suggellato un cammino perfetto. Atleta della Ljubicic Tennis Academy e nipote di secondo grado dell’attaccante del Milan Ante Rebic, la giovane Ana Marija ha commentato positivamente la propria partecipazione al Lemon Bowl: “Il torneo è stato fantastico, l’organizzazione impeccabile e poi era la mia prima volta a Roma e mi è piaciuta molto come città. Ho giocato benissimo contro un’avversaria forte e sono stata brava ad essere offensiva. Futuro? Quest’anno inizierò a giocare a livello Tennis Europe e poi la prossima stagione tornerò sicuramente per giocare l’under 12”. Quest’ultima categoria in campo femminile ha visto il successo di Victoria Lanteri Monaco che per 6-2 7-5 ha sconfitto Agnese Calzolai, altra grande protagonista di questo Lemon Bowl. L’unica finale andata al terzo set è quella under 12 maschile dove il trentino Alessandro Fronza, prima testa di serie, ha battuto Bruno Condorelli per 6-2 4-6 6-2.

La soddisfazione di Tato Pedà – “Il bilancio di questa seconda edizione organizzata al Salaria Sport Village è ottimo. Io, il mio staff ed il team del Lemon Bowl abbiamo fatto un grande lavoro sotto la direzione del purtroppo assente Paolo Verna, da sempre il faro di questo torneo”. Le parole di Tatò Peda, team manager del Lemon Bowl e padrone di casa del Salaria Sport Village. La manifestazione ha preso il via il 10 dicembre con le prequalificazioni e ha visto un totale di 1320 giovani atleti scendere in campo, come ha rimarcato Pedà: “Il Lemon Bowl va oltre i match in campo perché quando non giocano i bambini si divertono insieme tra un pittino ed il tennistavolo. Questa è stata davvero una festa del tennis e sono contento della grande partecipazione di ragazzi e famiglie”. Oltre a Thomas Fabbiano, tra le autorità che hanno premiato i finalisti Giorgio Di Palermo, presidente del Comitato Regionale Lazio della Federazione Italiana Tennis Padel e Fabrizio Tropiano, membro del Comitato delle Nitto ATP Finals e Relazioni Istituzionali FITP.

Risultati finali Lemon Bowl

Under 10 maschile

Samuel Tigani b. Pietro Carra 6-1 6-4

Under 10 femminile

Ana Marija Rebic (Cro) b. Anna Cyronek (Pol) 6-0 6-0

Under 12 maschile

Alessandro Fronza (1) b. Bruno Giovanni Condorelli 6-2 4-6 6-2

Under 12 femminile

Victoria Lanteri Monaco (1) b. Agnese Calzolai (3) 6-2 7-5

Under 14 maschile

Mattia Baroni (3) b. Luca Cosimi (4) 6-1 6-3

Under 14 femminile

Alice Iozzi (1) b. Melissa Rossi (2) 6-4 6-3