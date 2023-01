Challenger Nonthaburi 2: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Derby tra Travaglia e A. Arnaboldi al primo turno. Tre azzurri nelle quali

Challenger Nonthaburi 2 – Tabellone Principale – hard

(1) Novak, Dennis vs Qualifier

Royer, Valentin vs (Alt) Harris, Billy

Gengel, Marek vs Moriya, Hiroki

(WC) Kovapitukted, Palaphoom vs (5) Geerts, Michael

(4) Kolar, Zdenek vs (Alt) Gunneswaran, Prajnesh

Qualifier vs Qualifier

Hassan, Benjamin vs Qualifier

Added, Dan vs (8) Sandgren, Tennys

(7) Shimabukuro, Sho vs Qualifier

Zhukayev, Beibit vs (WC) Trongcharoenchaikul, Wishaya

Yevseyev, Denis vs Qualifier

Uchiyama, Yasutaka vs (3) Zuk, Kacper

(6) Michalski, Daniel vs Mochizuki, Shintaro

Travaglia, Stefano vs Arnaboldi, Andrea

Sasikumar, Mukund vs Moraing, Mats

(WC) Samrej, Kasidit vs (2) Harris, Lloyd

(1) Oradini, Giovannivs Shimizu, YutaFonio, Giovannivs (11) Santillan, Akira

(2) Squire, Henri vs (WC) Navasirisomboon, Jirat

(WC) Chaiyarin, Credit vs (12) Orlov, Vladyslav

(3) Vrbensky, Michael vs (WC) Jones, Maximus

(WC) Chanta, Thanapet vs (10) Donskoy, Evgeny

(4) Fomin, Sergey vs (Alt) Kumar, Omni

Smith, Keegan vs (8) Cazaux, Arthur

(5) Parker, Stuart vs Gaio, Federico

Palan, Dominik vs (9) Jung, Jason

(6) Ovcharenko, Oleksandr vs (Alt) Ayeni, Alafia

Mensik, Jakub vs (7) Pouille, Lucas

1. [2] Henri Squirevs [WC] Jirat Navasirisomboon2. [3] Michael Vrbenskyvs [WC] Maximus Jones3. [5] Stuart Parkervs Federico Gaio4. Dominik Palanvs [9] Jason Jung

COURT B – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Giovanni Oradini vs Yuta Shimizu

2. [WC] Credit Chaiyarin vs [12] Vladyslav Orlov

3. [WC] Thanapet Chanta vs [10] Evgeny Donskoy

4. Jakub Mensik vs [7] Lucas Pouille

COURT 1 – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Giovanni Fonio vs [11] Akira Santillan

2. [4] Sergey Fomin vs [Alt] Omni Kumar

3. Keegan Smith vs [8] Arthur Cazaux

4. [6] Oleksandr Ovcharenko vs [Alt] Alafia Ayeni