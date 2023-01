United Cup: La finale sarà tra Italia e Usa. Lucia Bronzetti regala il punto decisivo. Battuta la Grecia per 3 a 1. Berrettini sconfitto da Tsitsipas

Italia ha sconfitto 3-1 la Grecia è vola in finale alla “United Cup” dove troveranno gli Usa vittoriosi per 5 a 0 sulla Polonia.

Il primo “match-point” è stato sprecato da Matteo Berrettini, n.16 ATP – battuto da Stefanos Tsitsipas, n.4 del ranking in tre set.

Da segnalare la buona prova di Matteo che però nel momento decisivo del terzo set ha mancato una fondamentale palla break sul 3 a 2 in suo favore (errore di diritto) prima di subire il break sul 3 pari (a 15).

Il greco poi non ha concesso più nulla nei restanti due turni di battuta vincendo la partita per 6 a 4.

9 ACES a 7 a favore del greco, mentre l’azzurro commette un doppio fallo il più (2-1); Berrettini ha giocato con il 65% di prime palle in campo e ottiene un grandissimo 83% di resa, non è da meno Tsitsipas che ha la stessa resa (83%), ma mette in campo il 53% di prime palle. Anche sulla difesa sulla seconda la percentuale è simile, 58% l’azzurro e 61% l’ellenico.

Nel quarto singolare Lucia Bronzetti ha chiuso i conti battendo Valentini Grammatikopolou, n.199 WTA, schierata all’ultimo momento al posto di Despina Papamichail (n.158 WTA): la 25enne di Kilkis si era aggiudicata entrambe le sfide precedenti con la 24enne riminese di Villa Verucchio, disputati al primo turno delle qualificazioni degli Us Open 2021 ed in finale nel WTA 125k di Vancouver lo scorso anno sempre sul cemento.

Lucia si è imposta per 62 63.

United Cup (Australia), cemento – Semifinali

00:00 Poloniavs Usa07:00 Italiavs Grecia

Ken Rosewall Arena – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 10:00 am)

[2] Hubert Hurkacz vs [3] Taylor Fritz



[2] Magda Linette vs [3] Madison Keys



[2] Iga Swiatek / Hubert Hurkacz vs [3] Jessica Pegula / Taylor Fritz



[1] Stefanos Tsitsipas vs [5] Matteo Berrettini (non prima ore: 07:00)



[1] Despina Papamichail vs [5] Lucia Bronzetti



[1] Valentini Grammatikopoulou / Petros Tsitsipas vs [5] Camilla Rosatello / Andrea Vavassori