ATP 250 Pune: Flavio Cobolli avanza al secondo turno dopo aver recuperato un break in entrambi i set

Flavio Cobolli conquista il secondo turno nel torneo ATP 250 di Pune.

L’azzurro, proveniente dalle qualificazioni, ha superato all’esordio l’indiano Sasi Kumar Mukund classe 1997 e n.340 ATP con il risultato di 64 75 in 1 ora e 34 minuti di partita.

Al secondo turno affronterà Botic Van De Zandschulp classe 1995 e n.35 ATP.

Nel primo set Cobolli sotto per 0 a 3 annullava una palla per il doppio break e poi piazzava il controbreak nel quinto gioco.

Sul 4 a 3 Flavio annullava altre due palle break e poi nel decimo gioco teneva a 0 il turno di battuta e con un ace sulla palla set portava a casa la frazione per 6 a 4.

Nel secondo set l’azzurro in svantaggio per 0 a 2 recuperava il break nel quarto game.

Flavio poi avanti per 4 a 3 e battuta a disposizione cedeva il servizio. Dal 4 a 5 però, 15 pari con il romano alla battuta, Cobolli metteva a segno un parziale di 11 punti ad 1 vincendo la partita per 7 a 5.

ATP Pune Flavio Cobolli Flavio Cobolli 6 7 Mukund Sasikumar Mukund Sasikumar 4 5 Vincitore: Cobolli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 6-5 → 7-5 M. Sasikumar 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 M. Sasikumar 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 F. Cobolli 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-3 → 4-4 M. Sasikumar 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 F. Cobolli 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 2-3 → 3-3 M. Sasikumar 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 M. Sasikumar 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 0-2 → 1-2 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 M. Sasikumar 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 M. Sasikumar 15-0 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 F. Cobolli 0-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 4-3 → 5-3 M. Sasikumar 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 4-3 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 M. Sasikumar 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 2-3 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 M. Sasikumar 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 0-3 F. Cobolli 0-15 df 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 M. Sasikumar 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

6 ACES 12 DOUBLE FAULTS 136/65 (55%) FIRST SERVE 44/67 (66%)29/36 (81%) 1ST SERVE POINTS WON 27/44 (61%)12/29 (41%) 2ND SERVE POINTS WON 7/23 (30%)6/9 (67%) BREAK POINTS SAVED 5/10 (50%)11 SERVICE GAMES PLAYED 1117/44 (39%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 7/36 (19%)16/23 (70%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 17/29 (59%)5/10 (50%) BREAK POINTS CONVERTED 3/9 (33%)11 RETURN GAMES PLAYED 1141/65 (63%) SERVICE POINTS WON 34/67 (51%)33/67 (49%) RETURN POINTS WON 24/65 (37%)74/132 (56%) TOTAL POINTS WON 58/132 (44%)