Lemon Bowl 2023: Il resoconto di giornata

Una giornata di grandi battaglie al Lemon Bowl dove sono iniziate ufficialmente le sfide dei tabellone principali delle categorie under 10, 12 e 14. I campi in terra rossa del Salaria Sport Village (sede principale) e del Forum Sport Center sono stati ancora una volta teatro del grande spettacolo della 39ª edizione della prestigiosa rassegna giovanile nazionale a partecipazione straniera. Tra nomi noti del panorama giovanile italiano, piacevoli sorprese e scoperte internazionali, il bel tennis l’ha fatta da padrona. Tra i profili stranieri più interessanti spicca l’under 10 croata Ana Marija Rebic.

Il talento croato approvato da Ljubicic – Esordio vincente per la piccola atleta di Zagabria Ana Marija Rebic. Con lo score di 6-0 6-0 ha avuto ragione di Victoria Maria Nitu, una delle note più liete delle qualificazioni dei giorni scorsi. “Devo essere onesta non ho avuto troppe difficoltà nella partita, ero concentrata dall’inizio e ho giocato molto bene – la croata non nasconde la grande soddisfazione per il risultato -. Sono entusiasta di essere al Lemon Bowl, ho incontrato tanti amici in giro per il circolo, tra questi anche Tommaso Pantò (campione dello scorso Lemon Bowl under 10). Ho iniziato a giocare a tennis quando avevo tre anni, mi piace molto ed i miei colpi preferiti sono volée e rovescio”. Attualmente tra le strutture in cui Rebic si allena c’è anche la Ljubicic Tennis Academy. Proprio l’ex numero 3 del mondo, nonché ex coach di Roger Federer, ha commentato con un “Molto forte” il video della piccola allieva della sua struttura. “Sono di recente entrata nella nazionale under 10 croata ed è stata una grande soddisfazione – ha proseguito Rebic, accompagnata al torneo dai genitori ed uno dei tre fratelli -. È bello essere qui con la mia famiglia e poter condividere con loro questo evento. L’obiettivo è naturalmente vincere il torneo, mentre il sogno è quello di diventare un giorno numero 1 del mondo”. Al secondo turno per Rebic ci sarà subito un big match, quello contro la svedese Bianca Fagerlund. La scandinava ha impressionato per la sua velocità di braccio nel 6-2 6-0 inflitto a Ginevra Aureli

L’Italia dei 2012 lascia il segno nella capitale – Nell’under 12 maschile prosegue la cavalcata di Nicolas Basilone e Tommaso Pantò, rappresentanti di punta di un’eccellente classe 2012. Entrambi al primo anno nella nuova categoria, i due hanno superato lo scoglio delle qualificazioni e hanno esordito nel migliore dei modi nel tabellone principale. Il perugino Pantò ha vinto con il risultato di 6-4 6-4 la sfida contro l’ottimo Giulio Bozzanga, mentre Basilone con il parziale di 6-4 6-3 ha battuto Lorenzo Cenci. “È stato un match difficile contro un avversario molto forte, proprio per questo sono ancora più contento della mia prestazione – ha commentato Basilone, fresco campione del Master Junior Next Gen Italia under 10 -. Ho giocato tanti incontri questa settimana, però mi sto divertendo molto, in particolar modo con i miei compagni di nazionale Pantò e Di Leva: ci stiamo facendo il tifo a vicenda in questi giorni”. Con l’obiettivo di migliorare sempre ed il sogno di vincere il titolo in questo Lemon Bowl, il giovane atleta del Tennis Bibione tornerà in campo già il 3 gennaio per affrontare la terza testa di serie Davide Dagnino, che ha esordito vincendo 6-0 6-0 sul tedesco Tassilo Herbst.