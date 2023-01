Sinner allena il back col “pittino” con Vagnozzi (video)

Con un simpatico video, Darren Cahill ha postato su Instagram una fase dell’allenamento del back di Jannik Sinner. Insieme al coach Simone Vagnozzi, Jannik prova ripetuti tocchi sotto palla, destra e sinistra, facendo fare chilometri al suo allenatore che, stremato, alla fine crolla a terra. “Il nuovo anno porta… più sofferenza per Simone! Jannik 1, Vagnozzi 0” questo il messaggio ironico scritto dal coach australiano.

Sinner scenderà in campo domani ad Adelaide per il suo primo match ufficiale del 2023, terzo incontro sul campo 1 contro il rientrante Kyle Edmund. Vedremo se la soluzione in back per spezzare il ritmo ai suoi avversari sarà una delle novità nel suo tennis in questa stagione.