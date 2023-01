ATP 250 Pune: I risultati con il dettaglio del Day 1. Marco Cecchinato approda al secondo turno. Eliminato Basilashvili

Inizia con una vittoria il 2023 di Marco Cecchinato. L’azzurro ha dominato 62 62 Nikoloz Basilashvili, numero 91, all’esordio del torneo ATP 250 di Pune.

Due break per set, sempre arrivati nel quinto e nel settimo game, hanno fatto la differenza in una partita mai davvero in discussione. Cecchinato ha così ottenuto la seconda vittoria consecutiva su Basilashvili (2-1 il bilancio complessivo dei precedenti). L’aveva battuto 64 62 nel più recente dei confronti diretti, al Challenger di Genova del 2014.

Al secondo turno, incontrerà per la prima volta in carriera l’olandese Tallon Griekspoor, numero 95 del mondo, che ha sconfitto lo spagnolo Jaume Munar, numero 58 e sesta testa di serie, 64 75.

ATP 250 Pune (India) – 1° Turno, cemento

Center Court – Ora italiana: 09:30 (ora locale: 2:00 pm)

1. [WC] Manas Manoj Dhamne vs Michael Mmoh



ATP Pune Manas Manoj Dhamne Manas Manoj Dhamne 2 4 Michael Mmoh Michael Mmoh 6 6 Vincitore: Mmoh Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Mmoh 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 M. Manoj Dhamne 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 4-5 M. Mmoh 0-15 0-30 0-40 df 2-5 → 3-5 M. Manoj Dhamne 15-0 30-0 40-0 40-15 1-5 → 2-5 M. Mmoh 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 M. Manoj Dhamne 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 M. Mmoh 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 1-2 → 1-3 M. Manoj Dhamne 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 M. Mmoh 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 0-2 M. Manoj Dhamne 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Mmoh 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 M. Manoj Dhamne 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 M. Mmoh 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 M. Manoj Dhamne 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 M. Mmoh 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Manoj Dhamne 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 M. Mmoh 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 M. Manoj Dhamne 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

2. [5] Alex Molcan vs Laslo Djere



ATP Pune Alex Molcan [5] Alex Molcan [5] 2 4 Laslo Djere Laslo Djere 6 6 Vincitore: Djere Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 L. Djere 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 4-6 A. Molcan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 3-5 → 4-5 L. Djere 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 A. Molcan 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 L. Djere 15-0 30-0 ace 40-0 2-3 → 2-4 A. Molcan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 2-2 → 2-3 L. Djere 15-0 ace 30-0 ace 40-0 2-1 → 2-2 A. Molcan 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 1-1 → 2-1 L. Djere 15-0 15-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 A. Molcan 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 L. Djere 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace ace 2-5 → 2-6 A. Molcan 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 L. Djere 15-0 40-0 2-3 → 2-4 A. Molcan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 L. Djere 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 A. Molcan 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 L. Djere 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 0-2 A. Molcan 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

3. [6] Filip Krajinovic vs [WC] Sumit Nagal



ATP Pune Filip Krajinovic [6] Filip Krajinovic [6] 6 4 6 Sumit Nagal Sumit Nagal 4 6 4 Vincitore: Krajinovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 F. Krajinovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 S. Nagal 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 F. Krajinovic 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 3-4 → 4-4 S. Nagal 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-3 → 3-4 F. Krajinovic 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 S. Nagal 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 F. Krajinovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 S. Nagal 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 F. Krajinovic 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 0-1 → 1-1 S. Nagal 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 F. Krajinovic 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 4-5 → 4-6 S. Nagal 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 F. Krajinovic 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 S. Nagal 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 F. Krajinovic 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 S. Nagal 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 2-2 → 2-3 F. Krajinovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 S. Nagal 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 F. Krajinovic 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 S. Nagal 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 F. Krajinovic 5-4 → 6-4 S. Nagal 40-15 40-30 5-3 → 5-4 F. Krajinovic 40-0 4-3 → 5-3 S. Nagal 0-15 ace 4-2 → 4-3 F. Krajinovic 0-15 0-30 30-30 ace 40-30 3-2 → 4-2 S. Nagal 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 F. Krajinovic 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 S. Nagal 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 F. Krajinovic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 2-0 S. Nagal 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

4. [4] Sander Gille / Joran Vliegen vs Ivan Sabanov / Matej Sabanov (non prima ore: 14:00)



ATP Pune Sander Gille / Joran Vliegen [4] Sander Gille / Joran Vliegen [4] 0 1 Ivan Sabanov / Matej Sabanov • Ivan Sabanov / Matej Sabanov 15 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 I. Sabanov / Sabanov 15-0 1-1 S. Gille / Vliegen 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 0-1 → 1-1 I. Sabanov / Sabanov 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 0-1

Court 1 – Ora italiana: 09:30 (ora locale: 2:00 pm)

1. Roberto Carballes Baena vs Bernabe Zapata Miralles



ATP Pune Roberto Carballes Baena Roberto Carballes Baena 6 7 Bernabe Zapata Miralles Bernabe Zapata Miralles 1 5 Vincitore: Carballes Baena Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 B. Zapata Miralles 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A 6-5 → 7-5 R. Carballes Baena 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 B. Zapata Miralles 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-4 → 5-5 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 5-4 B. Zapata Miralles 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 R. Carballes Baena 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 4-2 → 4-3 B. Zapata Miralles 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 R. Carballes Baena 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 B. Zapata Miralles 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 2-1 → 3-1 R. Carballes Baena 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 B. Zapata Miralles 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 B. Zapata Miralles 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 5-1 → 6-1 R. Carballes Baena 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 5-1 B. Zapata Miralles 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 R. Carballes Baena 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 B. Zapata Miralles 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 2-0 → 2-1 R. Carballes Baena 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 B. Zapata Miralles 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

2. Marco Cecchinato vs Nikoloz Basilashvili



ATP Pune Marco Cecchinato Marco Cecchinato 6 6 Nikoloz Basilashvili Nikoloz Basilashvili 2 2 Vincitore: Cecchinato Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 N. Basilashvili 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 N. Basilashvili 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 N. Basilashvili 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Cecchinato 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 N. Basilashvili 0-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 N. Basilashvili 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 4-2 → 5-2 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 N. Basilashvili 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 M. Cecchinato 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 N. Basilashvili 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 N. Basilashvili 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

3. Julian Cash / Henry Patten vs Diego Hidalgo / Emil Ruusuvuori (non prima ore: 13:00)



ATP Pune Julian Cash / Henry Patten Julian Cash / Henry Patten 7 6 Diego Hidalgo / Emil Ruusuvuori Diego Hidalgo / Emil Ruusuvuori 5 4 Vincitore: Cash / Patten Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Cash / Patten 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 D. Hidalgo / Ruusuvuori 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 5-3 → 5-4 J. Cash / Patten 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 D. Hidalgo / Ruusuvuori 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 J. Cash / Patten 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 D. Hidalgo / Ruusuvuori 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 3-1 → 3-2 J. Cash / Patten 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-1 → 3-1 D. Hidalgo / Ruusuvuori 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 2-1 J. Cash / Patten 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-1 → 1-1 D. Hidalgo / Ruusuvuori 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 J. Cash / Patten 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 6-5 → 7-5 D. Hidalgo / Ruusuvuori 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 5-5 → 6-5 J. Cash / Patten 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 4-5 → 5-5 D. Hidalgo / Ruusuvuori 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 4-4 → 4-5 J. Cash / Patten 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 D. Hidalgo / Ruusuvuori 15-0 15-15 40-30 df ace 3-3 → 3-4 D. Hidalgo / Ruusuvuori 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 J. Cash / Patten 30-0 1-2 → 2-2 D. Hidalgo / Ruusuvuori 40-15 1-1 → 1-2 D. Hidalgo / Ruusuvuori 0-15 15-30 0-0

Court 2 – Ora italiana: 09:30 (ora locale: 2:00 pm)

1. Chun-Hsin Tseng vs Benjamin Bonzi



ATP Pune Chun-Hsin Tseng Chun-Hsin Tseng 0 3 Benjamin Bonzi Benjamin Bonzi 6 6 Vincitore: Bonzi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 B. Bonzi 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 C. Tseng 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 B. Bonzi 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 C. Tseng 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 C. Tseng 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-2 → 2-2 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 C. Tseng 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 C. Tseng 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-5 → 0-6 B. Bonzi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-4 → 0-5 C. Tseng 0-15 15-15 15-30 15-40 0-3 → 0-4 B. Bonzi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 C. Tseng 0-15 0-30 df 0-40 0-1 → 0-2 B. Bonzi 15-0 40-0 0-0 → 0-1

2. Tallon Griekspoor vs [7] Jaume Munar