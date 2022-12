United Cup: I risultati con il dettaglio del Day 3. Cameron Norrie batte Rafael Nadal

La United Cup 2023 è la 1ª edizione della United Cup, torneo di tennis riservato a squadre nazionali combinate. Vi partecipano 18 squadre che si sfideranno in 6 gironi suddivise in tre diverse città dell’Australia: la Pat Rafter Arena di Brisbane, la RAC Arena di Perth e la Ken Rosewall Arena di Sydney.

Ogni città ospiterà due gironi di tre nazioni con il formato del girone all’italiana, nella prima settimana del torneo. Il formato del girone all’italiana consiste in due partite di singolare maschile e due femminili e una partita di doppio misto.

Le vincitrici dei gironi di ogni città giocheranno per uno dei tre posti in semifinale. La squadra con le migliori prestazioni nelle fasi a gironi di tutte le città diventerà la quarta semifinalista.

Le semifinali e la finale si svolgeranno a Sydney.

Cameron Norrie ha dato prova di grande classe sconfiggendo Rafael Nadal alla United Cup, rovinando così il debutto del numero due ATP nella nuova stagione. Si è trattato della vittoria più importante della carriera del giocatore britannico, che non aveva mai vinto nemmeno un set contro lo spagnolo nei quattro incontri precedenti.

La storia sembrava destinata a ripetersi dopo un primo set autorevole di Nadal. Il punto è che Norrie ha alzato la testa, ha continuato a lottare e alla fine ha vinto con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-4 dopo quasi tre ore. Il numero 14 ATP ha salvato tre palle break nelle fasi finali dell’incontro, mentre si è dimostrato determinato nel sigillare la vittoria con un game di servizio finale tenuto a 0.

United Cup (Australia), cemento – 3° Giornata

United Cup (Australia), cemento – 3° Giornata

ATP United Cup Alexander Zverev [10] Alexander Zverev [10] 4 2 Jiri Lehecka [14] Jiri Lehecka [14] 6 6 Vincitore: Lehecka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 A. Zverev 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A df 2-3 → 2-4 J. Lehecka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-3 → 2-3 A. Zverev 0-15 df 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 A. Zverev 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 J. Lehecka 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 ace A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 4-5 → 4-6 J. Lehecka 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 A. Zverev 15-0 40-0 40-15 df 3-4 → 4-4 J. Lehecka 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 A. Zverev 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 J. Lehecka 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-1 → 1-2 A. Zverev 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Lehecka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

00:00 Germania– Repubblica Ceca01:00 Brasile– Norvegia03:00 Belgio– Bulgaria05:30 Spagna– Gran Bretagna06:30 Polonia– Kazakistan08:30 Croazia– Argentina1. [10] Alexander Zverevvs [14] Jiri Lehecka

2. [10] Jule Niemeier vs [14] Marie Bouzkova



ATP United Cup Jule Niemeier [10] Jule Niemeier [10] 2 5 Marie Bouzkova [14] Marie Bouzkova [14] 6 7 Vincitore: Bouzkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 M. Bouzkova 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 J. Niemeier 0-15 0-30 df 0-40 15-40 5-5 → 5-6 M. Bouzkova 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 J. Niemeier 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 M. Bouzkova 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 J. Niemeier 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 2-4 → 3-4 M. Bouzkova 15-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 2-3 → 2-4 J. Niemeier 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 df 40-A 2-2 → 2-3 M. Bouzkova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 J. Niemeier 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 M. Bouzkova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 J. Niemeier 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Bouzkova 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 2-5 → 2-6 J. Niemeier 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 2-4 → 2-5 M. Bouzkova 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 2-3 → 2-4 J. Niemeier 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 M. Bouzkova 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 J. Niemeier 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Bouzkova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 J. Niemeier 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

3. [4] Rafael Nadal vs [15] Cameron Norrie (non prima ore: 05:30)



ATP United Cup Rafael Nadal [4] Rafael Nadal [4] 6 3 4 Cameron Norrie [15] Cameron Norrie [15] 3 6 6 Vincitore: Norrie Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 C. Norrie 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 3-4 C. Norrie 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 R. Nadal 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 C. Norrie 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 R. Nadal 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 C. Norrie 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 40-30 1-0 → 1-1 R. Nadal 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 C. Norrie 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 R. Nadal 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 2-5 → 3-5 C. Norrie 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 R. Nadal 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 1-2 → 2-2 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 C. Norrie 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 C. Norrie 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 R. Nadal 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 R. Nadal 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 ace 2-2 → 3-2 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 2-1 → 2-2 R. Nadal 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

4. [4] Nuria Parrizas Diaz vs [15] Katie Swan



ATP United Cup Nuria Parrizas Diaz [4] Nuria Parrizas Diaz [4] 6 1 2 Katie Swan [15] Katie Swan [15] 3 6 6 Vincitore: Swan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 K. Swan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-5 → 2-6 N. Parrizas Diaz 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 1-5 → 2-5 K. Swan 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-4 → 1-5 N. Parrizas Diaz 0-15 0-30 df 0-40 1-3 → 1-4 K. Swan 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 N. Parrizas Diaz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 K. Swan 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 N. Parrizas Diaz 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 K. Swan 15-0 ace 30-0 40-0 1-5 → 1-6 N. Parrizas Diaz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-4 → 1-5 K. Swan 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 N. Parrizas Diaz 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 K. Swan 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 N. Parrizas Diaz 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 K. Swan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 N. Parrizas Diaz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 K. Swan 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 5-2 → 5-3 N. Parrizas Diaz 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-1 → 5-2 K. Swan 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 4-1 → 5-1 N. Parrizas Diaz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 K. Swan 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 3-0 → 3-1 N. Parrizas Diaz 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 K. Swan 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 N. Parrizas Diaz 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

RAC Arena – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 13:00 pm)

1. [12] Alison Van Uytvanck vs [16] Isabella Shinikova



ATP United Cup Alison Van Uytvanck [12] Alison Van Uytvanck [12] 6 3 6 Isabella Shinikova [16] Isabella Shinikova [16] 1 6 3 Vincitore: Van Uytvanck Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 A. Van Uytvanck 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 I. Shinikova 15-0 30-0 ace 30-15 df 30-30 40-30 5-2 → 5-3 A. Van Uytvanck 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 I. Shinikova 0-15 0-30 df 0-40 df 3-2 → 4-2 A. Van Uytvanck 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 I. Shinikova 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-1 → 2-2 A. Van Uytvanck 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 I. Shinikova 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Van Uytvanck 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 I. Shinikova 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 A. Van Uytvanck 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 I. Shinikova 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 A. Van Uytvanck 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 I. Shinikova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 A. Van Uytvanck 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 I. Shinikova 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 1-1 → 2-1 A. Van Uytvanck 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 I. Shinikova 0-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 A. Van Uytvanck 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-1 → 6-1 I. Shinikova 15-0 30-15 ace 40-15 A-40 40-A 4-1 → 5-1 A. Van Uytvanck 15-0 30-0 3-1 → 4-1 I. Shinikova 0-15 15-15 15-30 15-40 df 2-1 → 3-1 A. Van Uytvanck 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 1-1 → 2-1 I. Shinikova 0-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Van Uytvanck 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

2. [12] David Goffin vs [16] Grigor Dimitrov



ATP United Cup David Goffin [12] David Goffin [12] 4 5 Grigor Dimitrov [16] Grigor Dimitrov [16] 6 7 Vincitore: Dimitrov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 D. Goffin 15-0 15-15 15-30 15-40 5-6 → 5-7 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 G. Dimitrov 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 ace 40-30 df 4-4 → 4-5 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 D. Goffin 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 D. Goffin 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 G. Dimitrov 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 D. Goffin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 1-1 G. Dimitrov 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 D. Goffin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-5 → 4-6 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 4-4 → 4-5 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 G. Dimitrov 0-15 df 15-15 ace 15-30 15-40 2-4 → 3-4 D. Goffin 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 1-3 → 1-4 D. Goffin 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 D. Goffin 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 G. Dimitrov 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 0-0 → 0-1

3. [8] Donna Vekic vs [17] Maria Carle (non prima ore: 08:30)



ATP United Cup Donna Vekic [8] Donna Vekic [8] 6 6 Maria Carle [17] Maria Carle [17] 0 4 Vincitore: Vekic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Carle 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 5-4 → 6-4 D. Vekic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 M. Carle 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 D. Vekic 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 M. Carle 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 40-A 2-3 → 3-3 D. Vekic 15-0 15-15 15-30 df 15-40 2-2 → 2-3 M. Carle 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 D. Vekic 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Carle 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 D. Vekic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 M. Carle 0-15 0-30 15-30 15-40 5-0 → 6-0 D. Vekic 0-15 15-15 30-15 40-15 4-0 → 5-0 M. Carle 0-15 0-30 15-30 15-40 3-0 → 4-0 D. Vekic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 M. Carle 0-15 df 0-30 0-40 1-0 → 2-0 D. Vekic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

4. [8] Borna Coric vs [17] Francisco Cerundolo



ATP United Cup Borna Coric [8] Borna Coric [8] 30 7 0 Francisco Cerundolo [17] • Francisco Cerundolo [17] 40 5 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 F. Cerundolo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 B. Coric 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 F. Cerundolo 0-15 0-30 0-40 15-40 6-5 → 7-5 B. Coric 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 B. Coric 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 5-4 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 B. Coric 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 4-2 → 5-2 F. Cerundolo 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 4-2 B. Coric 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 F. Cerundolo 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 B. Coric 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 F. Cerundolo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 B. Coric 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Pat Rafter Arena – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [11] Beatriz Haddad Maia vs [18] Malene Helgo



ATP United Cup Beatriz Haddad Maia [11] Beatriz Haddad Maia [11] 6 6 Malene Helgo [18] Malene Helgo [18] 4 2 Vincitore: Haddad Maia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 B. Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 M. Helgo 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 5-1 → 5-2 B. Haddad Maia 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 4-1 → 5-1 M. Helgo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-0 → 4-1 B. Haddad Maia 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 3-0 → 4-0 M. Helgo 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 B. Haddad Maia 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 M. Helgo 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 B. Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 M. Helgo 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 40-40 40-A df 40-40 A-40 5-3 → 5-4 B. Haddad Maia 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 M. Helgo 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 B. Haddad Maia 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 2-3 → 3-3 M. Helgo 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 B. Haddad Maia 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Helgo 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 B. Haddad Maia 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Helgo 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. [11] Felipe Meligeni Alves vs [18] Viktor Durasovic



ATP United Cup Felipe Meligeni Alves [11] Felipe Meligeni Alves [11] 6 6 Viktor Durasovic [18] Viktor Durasovic [18] 3 3 Vincitore: Meligeni Alves Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 F. Meligeni Alves 15-15 30-15 5-3 → 6-3 V. Durasovic 15-0 40-0 ace 40-15 ace 5-2 → 5-3 F. Meligeni Alves 30-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 V. Durasovic 0-30 0-40 3-2 → 4-2 F. Meligeni Alves 15-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 V. Durasovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 2-1 → 2-2 F. Meligeni Alves 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 V. Durasovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 F. Meligeni Alves 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 V. Durasovic 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 5-3 → 6-3 F. Meligeni Alves 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 V. Durasovic 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 F. Meligeni Alves 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 V. Durasovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 40-A df A-40 40-40 40-A A-40 2-2 → 2-3 F. Meligeni Alves 15-15 40-15 1-2 → 2-2 V. Durasovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 1-1 → 1-2 F. Meligeni Alves 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 0-1 → 1-1 V. Durasovic 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

3. [2] Iga Swiatek vs [13] Yulia Putintseva (non prima ore: 06:30)



ATP United Cup Iga Swiatek [2] Iga Swiatek [2] 6 6 Yulia Putintseva [13] Yulia Putintseva [13] 1 3 Vincitore: Swiatek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Y. Putintseva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 5-3 → 6-3 I. Swiatek 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Y. Putintseva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 I. Swiatek 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Y. Putintseva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 I. Swiatek 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Y. Putintseva 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 I. Swiatek 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Y. Putintseva 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 I. Swiatek 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 6-1 Y. Putintseva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-1 → 5-1 I. Swiatek 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Y. Putintseva 0-15 df 0-30 df 0-40 2-1 → 3-1 I. Swiatek 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Y. Putintseva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 I. Swiatek 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

4. [2] Daniel Michalski vs [13] Timofey Skatov