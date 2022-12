La stagione è appena iniziata e Mannarino si è già candidato per uno dei migliori colpi della stagione (Video)

La stagione è appena iniziata, ma c’è già un punto che si candida sicuramente a essere uno dei migliori della stagione 2023.

E il protagonista è stato Adrian Mannarino. Il francese, che ha sconfitto Federico Coria per 6-1, 6-0 nell’incontro di United Cup tra Francia-Argentina, ha messo a segno un tweener di ottima fattura, mandando il pubblico in visibilio.

It does not get better than this! @AdrianMannarino 🔥#UnitedCup pic.twitter.com/qc72No21sV

— Tennis TV (@TennisTV) December 30, 2022