United Cup: I risultati con il dettaglio del Day 2. Stati Uniti vittoriosi sulla Rep. Ceca. Sfortuna Machac (LIVE)

La United Cup 2023 è la 1ª edizione della United Cup, torneo di tennis riservato a squadre nazionali combinate. Vi partecipano 18 squadre che si sfideranno in 6 gironi suddivise in tre diverse città dell’Australia: la Pat Rafter Arena di Brisbane, la RAC Arena di Perth e la Ken Rosewall Arena di Sydney.

Ogni città ospiterà due gironi di tre nazioni con il formato del girone all’italiana, nella prima settimana del torneo. Il formato del girone all’italiana consiste in due partite di singolare maschile e due femminili e una partita di doppio misto.

Le vincitrici dei gironi di ogni città giocheranno per uno dei tre posti in semifinale. La squadra con le migliori prestazioni nelle fasi a gironi di tutte le città diventerà la quarta semifinalista.

Le semifinali e la finale si svolgeranno a Sydney.

Gli Stati Uniti sono diventati la prima squadra a vincere una partita nell’edizione inaugurale della United Cup, con Frances Tiafoe che ha dato agli americani il punto decisivo contro la Repubblica Ceca. La vittoria poi per 4-1 lascia gli Stati Uniti in una buona prospettiva in un gruppo che comprende anche la Germania.

Tuttavia, la verità è che la vittoria è arrivata in un modo che non può piacere a nessuno. Infortunio a Tomas Machac, che sembrava essersi ripreso dalla partita. Il risultato è stato 6-3 per Tiafoe e 4-2 per il numero 97 del mondo quando il ceco ha subito una distorsione alla caviglia destra. Si è subito reso conto che poteva essere un problema complicato e ha lasciato il campo in sedia a rotelle.

United Cup (Australia), cemento – 2° Giornata

ATP United Cup Jessica Pegula [3] Jessica Pegula [3] 6 4 Petra Kvitova [14] Petra Kvitova [14] 7 6 Vincitore: Kvitova

ATP United Cup Frances Tiafoe [3] Frances Tiafoe [3] A 6 2 Tomas Machac [14] • Tomas Machac [14] 40 3 4 Vincitore: Tiafoe

ATP United Cup Jessica Pegula / Taylor Fritz [3] Jessica Pegula / Taylor Fritz [3] 2 6 10 Marie Bouzkova / Jiri Lehecka [14] Marie Bouzkova / Jiri Lehecka [14] 6 3 7 Vincitore: Pegula / Fritz

ATP United Cup Maddison Inglis [7] Maddison Inglis [7] 4 4 Harriet Dart [15] Harriet Dart [15] 6 6 Vincitore: Dart

ATP United Cup Jason Kubler [7] Jason Kubler [7] 0 0 Daniel Evans [15] Daniel Evans [15] 0 0

ATP United Cup Maria Sakkari [1] Maria Sakkari [1] 6 6 Viktoriya Tomova [16] Viktoriya Tomova [16] 3 2 Vincitore: Sakkari

ATP United Cup Michail Pervolarakis [1] Michail Pervolarakis [1] 1 1 Dimitar Kuzmanov [16] Dimitar Kuzmanov [16] 6 6 Vincitore: Kuzmanov

ATP United Cup Maria Sakkari / Stefanos Tsitsipas [1] Maria Sakkari / Stefanos Tsitsipas [1] 6 6 Gergana Topalova / Adrian Andreev [16] Gergana Topalova / Adrian Andreev [16] 4 4 Vincitore: Sakkari / Tsitsipas

ATP United Cup Matteo Berrettini [5] Matteo Berrettini [5] 6 7 Thiago Monteiro [11] Thiago Monteiro [11] 4 6 Vincitore: Berrettini

ATP United Cup Lucia Bronzetti [5] Lucia Bronzetti [5] 6 6 Laura Pigossi [11] Laura Pigossi [11] 0 2 Vincitore: Bronzetti

ATP United Cup Camilla Rosatello / Matteo Berrettini [5] Camilla Rosatello / Matteo Berrettini [5] 4 7 4 Luisa Stefani / Rafael Matos [11] Luisa Stefani / Rafael Matos [11] 6 6 10 Vincitore: Stefani / Matos

ATP United Cup Stan Wawrinka [9] Stan Wawrinka [9] 0 6 2 Alexander Bublik [13] • Alexander Bublik [13] 0 3 2

Gruppo A

1 Grecia

2 Belgio

3 Bulgaria

Gruppo B

1 Polonia

2 Svizzera

3 Kazakistan

Gruppo C

1 Stati Uniti

2 Germania

3 Rep. Ceca

Gruppo D

1 Spagna

2 Australia

3 Regno Unito

Gruppo E

1 Italia

2 Brasile

3 Norvegia

Gruppo F

1 Francia

2 Croazia

3 Argentina