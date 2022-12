Camila Giorgi indagata per falsificazione di documenti di vaccinazione

Camila Giorgi,de una delle migliori tenniste italiane degli ultimi anni, è indagata per aver presumibilmente falsificato i documenti di vaccinazione per poter gareggiare durante la stagione 2022, dove, va ricordato, erano richieste vaccinazioni complete per viaggiare nella maggior parte dei Paesi extraeuropei.

La Giorgi fa parte dei clienti dei medici Danielle Grillone e Erich Volker, accusati in una lunga inchiesta di aver venduto passaporti di vaccinazione falsi per facilitare la vita dei loro pazienti.