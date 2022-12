Le sfide della nuova Hopman Cup: ci dovrà essere un numero minimo di top 10 e un pubblico da garantire

A sorpresa, la Hopman Cup tornerà nel 2023, ma in una forma molto diversa. Il torneo si disputerà sulla terra battuta di Nizza durante l’estate e dovrà affrontare una serie di sfide per continuare. La rivelazione è stata fatta da Philippe Weiss, che lavora per Tennium, la società proprietaria del torneo e che ha il compito di garantire una serie di specifiche.

Una di queste è che la Hopman Cup dovrà avere quattro giocatori tra i primi dieci e sei tra i primi venti. Qualcosa di forse complicato visto che si giocherà la settimana successiva a Wimbledon. “Il rilancio della Hopman Cup risponde ai desideri dei giocatori”, ha dichiarato a Nice Matin l’agente di Holger Rune e Luca Nardi.

Un altro punto che deve essere garantito è quello relativo all’affluenza. È necessario garantire 20.000 tifosi nei cinque giorni di gara. “La gente di Nizza, i turisti e il sole riempiranno gli spalti”, ha sottolineato Weiss, che ha rivelato che ci sarà un incontro di singolare femminile, seguito da uno maschile e poi da un duello di doppio misto.