Fritz batte Medvedev e incassa 1 milione di dollari alla Diriyah Tennis Cup (Video)

Taylor Fritz, numero nove del mondo, ha vinto questo sabato la seconda edizione della Diriyah Tennis Cup, torneo che si è disputato in Arabia Saudita, raccogliendo un milione di dollari in premio.

In una finale molto equilibrata – senza break e con 9 palle break (tutte per il russo) – l’americano è stato più forte nei tie-break e ha trionfato per 7-6(3) 7-6(5), confermando con questo risultato il buon finale di stagione.