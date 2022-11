Challenger Andria, Valencia, Temuco e Yokkaichi: I risultati con il dettaglio del Day 2 (LIVE)

CHALLENGER Andria (Italia) – 1° Turno, cemento (al coperto)

ATP Andria Mattia Bellucci Mattia Bellucci 0 6 6 2 Dalibor Svrcina • Dalibor Svrcina 0 4 7 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 D. Svrcina 2-1 M. Bellucci 15-15 15-30 15-40 df 2-0 → 2-1 D. Svrcina 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* df 1-3* 2*-3 3*-3 3-4* 4-4* 5*-4 6*-4 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 7-8* 8-8* 9*-8 9*-9 9-10* 6-6 → 6-7 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 D. Svrcina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 D. Svrcina 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 4-4 D. Svrcina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 M. Bellucci 0-15 0-30 0-40 df 15-40 3-2 → 3-3 D. Svrcina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 3-1 → 3-2 M. Bellucci 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-1 → 3-1 D. Svrcina 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 D. Svrcina 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 D. Svrcina 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 M. Bellucci 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 3-4 → 4-4 D. Svrcina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 3-3 D. Svrcina 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 M. Bellucci 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 D. Svrcina 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 D. Svrcina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

1. Mattia Belluccivs Dalibor Svrcina

2. [8] Zizou Bergs vs [WC] Gianmarco Ferrari



3. [1] Marton Fucsovics vs [Q] Arthur Fils (non prima ore: 13:00)



4. Kacper Zuk vs Robin Haase



5. Mikhail Kukushkin vs Andrea Arnaboldi



6. [WC] Stefano Travaglia vs [6] Elias Ymer (non prima ore: 19:30)



Campo Arpex – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [7] Jelle Sels vs Alexey Vatutin



ATP Andria Jelle Sels [7] Jelle Sels [7] 6 6 Alexey Vatutin Alexey Vatutin 1 3 Vincitore: Sels Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Sels 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 6-3 A. Vatutin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 J. Sels 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 3-3 → 4-3 A. Vatutin 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 3-3 J. Sels 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 A. Vatutin 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 J. Sels 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 2-0 → 2-1 A. Vatutin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 J. Sels 0-15 0-30 15-30 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 A. Vatutin 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-1 → 6-1 J. Sels 15-0 30-0 ace 40-0 4-1 → 5-1 A. Vatutin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 4-0 → 4-1 J. Sels 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-0 → 4-0 A. Vatutin 0-40 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 J. Sels 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 2-0 A. Vatutin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 0-0 → 1-0

2. [Q] Alibek Kachmazov vs [Q] Illya Marchenko



ATP Andria Alibek Kachmazov Alibek Kachmazov 0 6 2 Illya Marchenko • Illya Marchenko 0 2 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 I. Marchenko 2-1 A. Kachmazov 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 I. Marchenko 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Kachmazov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 I. Marchenko 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-2 → 6-2 A. Kachmazov 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 I. Marchenko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 A. Kachmazov 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 I. Marchenko 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Kachmazov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 I. Marchenko 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Kachmazov 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. [Q] Mathys Erhard vs [Q] Andrew Paulson



4. [4] Fabian Fallert / Hendrik Jebens vs Stuart Parker / Ryan Peniston (non prima ore: 13:30)



5. Filip Bergevi / Niklas Schell vs [3] Romain Arneodo / Sam Weissborn



6. [WC] Francesco Forti / Marcello Serafini vs Kirill Kivattsev / Augusto Virgili



CHALLENGER Valencia (Spagna) – 1° Turno, terra battuta

ATP Valencia Raul Brancaccio Raul Brancaccio 40 4 Roberto Carballes Baena [2] • Roberto Carballes Baena [2] 15 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 R. Carballes Baena 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 R. Brancaccio 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 4-3 R. Carballes Baena 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 4-2 R. Brancaccio 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 R. Carballes Baena 15-0 15-15 15-30 df 15-40 2-1 → 3-1 R. Brancaccio 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 R. Brancaccio 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

1. Raul Brancacciovs [2] Roberto Carballes Baena

2. [7] Carlos Taberner vs Andrea Vavassori



3. [5] Geoffrey Blancaneaux vs [WC] Carlos Lopez Montagud



Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Bernabe Zapata Miralles vs [WC] Nikolas Sanchez Izquierdo



ATP Valencia Alessandro Giannessi Alessandro Giannessi 2 4 Nikolas Sanchez Izquierdo Nikolas Sanchez Izquierdo 6 6 Vincitore: Sanchez Izquierdo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 N. Sanchez Izquierdo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 A. Giannessi 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 N. Sanchez Izquierdo 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 A. Giannessi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 3-3 → 3-4 N. Sanchez Izquierdo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 N. Sanchez Izquierdo 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 A. Giannessi 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 N. Sanchez Izquierdo 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Giannessi 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 N. Sanchez Izquierdo 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 A. Giannessi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-40 A-40 1-5 → 2-5 N. Sanchez Izquierdo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 1-5 A. Giannessi 40-30 40-40 40-A 1-3 → 1-4

2. [Q] Alvaro Lopez San Martin vs Andrea Pellegrino



ATP Valencia Alvaro Lopez San Martin Alvaro Lopez San Martin 0 3 Andrea Pellegrino • Andrea Pellegrino 30 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Pellegrino 15-0 30-0 3-5 A. Lopez San Martin 30-0 ace 30-15 40-15 ace 2-5 → 3-5 A. Pellegrino 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 A. Lopez San Martin 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 2-3 → 2-4 A. Pellegrino 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 A. Lopez San Martin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 A. Pellegrino 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Lopez San Martin 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Pellegrino 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3. Nicolas Alvarez Varona vs [Q] Pablo Llamas Ruiz



4. Adrian Andreev vs [6] Timofey Skatov



Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Riccardo Bonadio vs [Alt] Oleksii Krutykh



ATP Valencia Riccardo Bonadio Riccardo Bonadio 0 3 7 4 Oleksii Krutykh • Oleksii Krutykh 0 6 5 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 O. Krutykh 4-5 R. Bonadio 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 O. Krutykh 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-4 → 4-4 R. Bonadio 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 O. Krutykh 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A df 40-40 A-40 2-3 → 2-4 R. Bonadio 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 O. Krutykh 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 R. Bonadio 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 O. Krutykh 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 R. Bonadio 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 O. Krutykh 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 6-5 → 7-5 R. Bonadio 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 O. Krutykh 15-15 ace 30-15 40-15 5-4 → 5-5 R. Bonadio 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 O. Krutykh 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 R. Bonadio 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 4-3 O. Krutykh 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 4-2 R. Bonadio 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 O. Krutykh 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 2-2 R. Bonadio 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 O. Krutykh 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 R. Bonadio 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 O. Krutykh 15-0 ace 30-0 40-0 3-5 → 3-6 R. Bonadio 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 O. Krutykh 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 3-3 → 3-4 R. Bonadio 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 O. Krutykh 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 R. Bonadio 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 O. Krutykh 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 R. Bonadio 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 O. Krutykh 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 0-0 → 0-1

2. [Q] Gian Marco Moroni vs Daniel Michalski



3. [Q] Javier Barranco Cosano vs [PR] Sumit Nagal



Court 9 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Zvonimir Babic / Piotr Matuszewski vs [4] Patrik Niklas-Salminen / Bart Stevens



ATP Valencia Zvonimir Babic / Piotr Matuszewski Zvonimir Babic / Piotr Matuszewski 7 5 10 Patrik Niklas-Salminen / Bart Stevens [4] Patrik Niklas-Salminen / Bart Stevens [4] 6 7 8 Vincitore: Babic / Matuszewski Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-8 P. Niklas-Salminen / Stevens 0-1 1-1 2-1 2-2 3-2 4-2 4-3 5-3 df 5-4 6-4 6-5 6-6 7-6 7-7 7-8 7-9 8-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 P. Niklas-Salminen / Stevens 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-6 → 5-7 Z. Babic / Matuszewski 15-0 30-30 30-40 5-5 → 5-6 P. Niklas-Salminen / Stevens 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 5-4 → 5-5 Z. Babic / Matuszewski 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 5-4 P. Niklas-Salminen / Stevens 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Z. Babic / Matuszewski 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 5-2 P. Niklas-Salminen / Stevens 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 4-1 → 4-2 Z. Babic / Matuszewski 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 3-1 → 4-1 P. Niklas-Salminen / Stevens 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 2-1 → 3-1 Z. Babic / Matuszewski 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 P. Niklas-Salminen / Stevens 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-0 → 1-1 Z. Babic / Matuszewski 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 4*-2 4-3* 5-3* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 7-8* 8-8* 9*-8 9*-9 10-9* 6-6 → 7-6 Z. Babic / Matuszewski 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 6-5 → 6-6 P. Niklas-Salminen / Stevens 15-0 15-15 30-30 30-40 df 40-40 5-5 → 6-5 Z. Babic / Matuszewski 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 P. Niklas-Salminen / Stevens 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 4-4 → 4-5 Z. Babic / Matuszewski 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 P. Niklas-Salminen / Stevens 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Z. Babic / Matuszewski 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-3 → 3-3 P. Niklas-Salminen / Stevens 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Z. Babic / Matuszewski 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 P. Niklas-Salminen / Stevens 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Z. Babic / Matuszewski 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-1 → 1-1 P. Niklas-Salminen / Stevens 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

2. [PR] Pedro Sousa vs [Q] Ivan Gakhov



ATP Valencia Pedro Sousa Pedro Sousa A 1 Ivan Gakhov • Ivan Gakhov 40 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 I. Gakhov 0-15 15-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 P. Sousa 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 I. Gakhov 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

3. [Q] Salvatore Caruso vs [8] Luciano Darderi



4. [1] Nuno Borges / Francisco Cabral vs Nikola Milojevic / Miljan Zekic



CHALLENGER Temuco (Cile) – 1° Turno, cemento

1. Joao Lucas Reis Da Silvavs [WC] Juan Ignacio Galarza

2. Juan Pablo Paz vs [2] Emilio Gomez



3. Roman Andres Burruchaga vs Nicolas Mejia



4. [6] Facundo Mena vs [Q] Guido Andreozzi (non prima ore: 18:00)



5. Nicolas Alvarez vs [8] Nicolas Kicker



6. [1] Facundo Bagnis vs [Q] Tomas Lipovsek Puches (non prima ore: 22:00)



CANCHA 1 – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [LL] Blaise Bicknell vs Joao Domingues



2. [Q] Alafia Ayeni vs Mariano Navone



3. [7] Renzo Olivo vs [Q] Federico Zeballos



4. [Q] Tomas Farjat vs Gonzalo Villanueva (non prima ore: 18:00)



5. Juan Bautista Torres vs [Q] Matias Zukas



CHALLENGER Yokkaichi (Giappone) 1° Turno, cemento

ATP Yokkaichi Shintaro Mochizuki Shintaro Mochizuki 6 6 Yuki Mochizuki Yuki Mochizuki 1 1 Vincitore: Mochizuki Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 S. Mochizuki 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 Y. Mochizuki 15-15 15-30 15-40 30-40 4-1 → 5-1 S. Mochizuki 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Y. Mochizuki 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 3-1 S. Mochizuki 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-0 → 3-0 Y. Mochizuki 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 S. Mochizuki 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Y. Mochizuki 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-1 → 6-1 S. Mochizuki 40-15 4-1 → 5-1 Y. Mochizuki 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-0 → 4-1 S. Mochizuki 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 Y. Mochizuki 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-0 → 3-0 S. Mochizuki 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Y. Mochizuki 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

1. Shintaro Mochizukivs [Q] Yuki Mochizuki

2. Zdenek Kolar vs [3] Yosuke Watanuki



ATP Yokkaichi Zdenek Kolar Zdenek Kolar 2 4 Yosuke Watanuki [3] Yosuke Watanuki [3] 6 6 Vincitore: Watanuki Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Y. Watanuki 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 Z. Kolar 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 Y. Watanuki 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 Z. Kolar 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Y. Watanuki 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-2 → 3-3 Z. Kolar 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 Y. Watanuki 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Z. Kolar 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-1 → 2-1 Y. Watanuki 30-40 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 Z. Kolar 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Y. Watanuki 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-5 → 2-6 Z. Kolar 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 Y. Watanuki 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Z. Kolar 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 ace A-40 1-3 → 2-3 Y. Watanuki 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Z. Kolar 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Y. Watanuki 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 0-2 Z. Kolar 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

3. Sho Shimabukuro vs [Q] Shuichi Sekiguchi



ATP Yokkaichi Sho Shimabukuro Sho Shimabukuro 6 6 Shuichi Sekiguchi Shuichi Sekiguchi 4 3 Vincitore: Shimabukuro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 S. Shimabukuro 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 S. Sekiguchi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 S. Shimabukuro 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 S. Sekiguchi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 S. Shimabukuro 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 S. Sekiguchi 0-15 0-30 df 0-40 15-40 2-1 → 3-1 S. Shimabukuro 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 1-1 → 2-1 S. Sekiguchi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 S. Shimabukuro 15-0 ace 15-15 df 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Sekiguchi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 6-4 S. Shimabukuro 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 S. Sekiguchi 15-0 ace 30-0 40-0 4-3 → 4-4 S. Shimabukuro 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 S. Sekiguchi 30-40 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 S. Shimabukuro 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 S. Sekiguchi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 S. Shimabukuro 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 S. Sekiguchi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 S. Shimabukuro 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

4. [1] Kaichi Uchida vs Prajnesh Gunneswaran



ATP Yokkaichi Kaichi Uchida [1] Kaichi Uchida [1] 6 1 6 Prajnesh Gunneswaran Prajnesh Gunneswaran 3 6 3 Vincitore: Uchida Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 K. Uchida 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 P. Gunneswaran 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-3 → 5-3 K. Uchida 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 P. Gunneswaran 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 K. Uchida 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 P. Gunneswaran 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 K. Uchida 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 1-1 → 2-1 P. Gunneswaran 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 K. Uchida 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 P. Gunneswaran 15-0 30-0 ace 40-0 1-5 → 1-6 K. Uchida 15-15 15-30 15-40 df 30-40 df 1-4 → 1-5 P. Gunneswaran 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 K. Uchida 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A ace 1-2 → 1-3 P. Gunneswaran 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 1-1 → 1-2 K. Uchida 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 P. Gunneswaran 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 K. Uchida 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 P. Gunneswaran 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 K. Uchida 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 P. Gunneswaran 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 K. Uchida 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-1 → 4-1 P. Gunneswaran 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 K. Uchida 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 df 2-0 → 2-1 P. Gunneswaran 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 K. Uchida 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Sub Center – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Beibit Zhukayev vs Yuta Shimizu



ATP Yokkaichi Beibit Zhukayev Beibit Zhukayev 6 6 Yuta Shimizu Yuta Shimizu 1 4 Vincitore: Zhukayev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 B. Zhukayev 15-0 ace 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Y. Shimizu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 B. Zhukayev 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 4-3 → 5-3 Y. Shimizu 0-15 15-15 30-15 4-2 → 4-3 B. Zhukayev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 df A-40 40-40 40-A 4-1 → 4-2 Y. Shimizu 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 3-1 → 4-1 B. Zhukayev 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 Y. Shimizu 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 B. Zhukayev 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 0-1 → 1-1 Y. Shimizu 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 B. Zhukayev 15-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-1 → 6-1 Y. Shimizu 40-40 A-40 5-0 → 5-1 B. Zhukayev 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 4-0 → 5-0 Y. Shimizu 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 B. Zhukayev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Y. Shimizu 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 B. Zhukayev 15-0 15-15 15-30 df 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

2. [Q] Keisuke Saitoh vs [WC] Shintaro Imai



ATP Yokkaichi Keisuke Saitoh Keisuke Saitoh 4 0 Shintaro Imai Shintaro Imai 6 6 Vincitore: Imai Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 S. Imai 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-5 → 0-6 K. Saitoh 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-4 → 0-5 S. Imai 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 K. Saitoh 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 S. Imai A-40 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 0-1 → 0-2 K. Saitoh 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Imai 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 K. Saitoh 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 S. Imai 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 K. Saitoh 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 S. Imai 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 K. Saitoh 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df 40-A 2-2 → 2-3 S. Imai 15-0 30-0 30-15 df 2-1 → 2-2 K. Saitoh 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 S. Imai 0-40 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 K. Saitoh 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. [WC] Shinji Hazawa vs Hiroki Moriya



ATP Yokkaichi Shinji Hazawa Shinji Hazawa 7 6 Hiroki Moriya Hiroki Moriya 5 1 Vincitore: Hazawa Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 S. Hazawa 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 5-1 → 6-1 H. Moriya 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 5-0 → 5-1 S. Hazawa 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-0 → 5-0 H. Moriya 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 3-0 → 4-0 S. Hazawa 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-0 → 3-0 H. Moriya 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 S. Hazawa 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 H. Moriya 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 6-5 → 7-5 S. Hazawa 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 H. Moriya 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 S. Hazawa 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 H. Moriya 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 S. Hazawa 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 H. Moriya 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 4-2 S. Hazawa 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 H. Moriya 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 S. Hazawa 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 H. Moriya 0-15 0-30 df 15-30 15-40 1-0 → 2-0 S. Hazawa 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

4. [3] Ruben Gonzales / Christopher Rungkat vs Masamichi Imamura / Rio Noguchi (non prima ore: 06:30)



ATP Yokkaichi Ruben Gonzales / Christopher Rungkat [3] Ruben Gonzales / Christopher Rungkat [3] 3 2 Masamichi Imamura / Rio Noguchi Masamichi Imamura / Rio Noguchi 6 6 Vincitore: Imamura / Noguchi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 R. Gonzales / Rungkat 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-5 → 2-6 M. Imamura / Noguchi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 R. Gonzales / Rungkat 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 M. Imamura / Noguchi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 1-3 → 1-4 R. Gonzales / Rungkat 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 1-2 → 1-3 M. Imamura / Noguchi 15-40 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 R. Gonzales / Rungkat 0-40 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 M. Imamura / Noguchi 15-0 30-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 R. Gonzales / Rungkat 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-5 → 3-6 M. Imamura / Noguchi 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 3-4 → 3-5 R. Gonzales / Rungkat 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 M. Imamura / Noguchi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-3 → 2-4 R. Gonzales / Rungkat 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 M. Imamura / Noguchi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 R. Gonzales / Rungkat 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 M. Imamura / Noguchi 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 R. Gonzales / Rungkat 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

5. [WC] Ryuki Tsutsumi / Asahi Yamanaka vs [2] Victor Vlad Cornea / Andrew Harris



ATP Yokkaichi Ryuki Tsutsumi / Asahi Yamanaka Ryuki Tsutsumi / Asahi Yamanaka 1 1 Victor Vlad Cornea / Andrew Harris [2] Victor Vlad Cornea / Andrew Harris [2] 6 6 Vincitore: Cornea / Harris Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 R. Tsutsumi / Yamanaka 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 1-5 → 1-6 V. Vlad Cornea / Harris 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 R. Tsutsumi / Yamanaka 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-4 → 1-4 V. Vlad Cornea / Harris 15-0 30-0 40-0 ace 0-3 → 0-4 R. Tsutsumi / Yamanaka 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 0-2 → 0-3 V. Vlad Cornea / Harris 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 R. Tsutsumi / Yamanaka 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 V. Vlad Cornea / Harris 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-5 → 1-6 R. Tsutsumi / Yamanaka 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 1-4 → 1-5 V. Vlad Cornea / Harris 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 R. Tsutsumi / Yamanaka 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 V. Vlad Cornea / Harris 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 R. Tsutsumi / Yamanaka 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 V. Vlad Cornea / Harris 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Court 5 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Ramkumar Ramanathan vs [Q] Colin Sinclair



ATP Yokkaichi Ramkumar Ramanathan Ramkumar Ramanathan 2 2 Colin Sinclair Colin Sinclair 6 6 Vincitore: Sinclair Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 R. Ramanathan 0-15 0-30 df 15-30 15-40 2-5 → 2-6 C. Sinclair 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 R. Ramanathan 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-4 → 2-4 C. Sinclair 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 1-3 → 1-4 R. Ramanathan 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-3 → 1-3 C. Sinclair 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 R. Ramanathan 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 ace 40-A df 0-1 → 0-2 C. Sinclair 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 R. Ramanathan 30-40 2-5 → 2-6 C. Sinclair 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 R. Ramanathan 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 1-4 → 2-4 C. Sinclair 15-0 30-15 30-30 40-30 ace 1-3 → 1-4 R. Ramanathan 15-0 15-15 15-30 15-40 df 1-2 → 1-3 C. Sinclair 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 1-2 R. Ramanathan 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 df A-40 0-1 → 1-1 C. Sinclair 0-15 15-15 0-0 → 0-1

2. Frederico Ferreira Silva vs [5] Yu Hsiou Hsu



ATP Yokkaichi Frederico Ferreira Silva Frederico Ferreira Silva 6 2 6 Yu Hsiou Hsu [5] Yu Hsiou Hsu [5] 2 6 2 Vincitore: Ferreira Silva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 F. Ferreira Silva 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Y. Hsiou Hsu 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 F. Ferreira Silva 0-15 15-15 15-30 df 30-30 ace 30-40 4-1 → 4-2 Y. Hsiou Hsu 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 df 3-1 → 4-1 F. Ferreira Silva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Y. Hsiou Hsu 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 ace 2-0 → 2-1 F. Ferreira Silva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Y. Hsiou Hsu 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 F. Ferreira Silva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 2-5 → 2-6 Y. Hsiou Hsu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-4 → 2-5 F. Ferreira Silva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-4 → 2-4 Y. Hsiou Hsu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 F. Ferreira Silva 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Y. Hsiou Hsu 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 0-2 → 1-2 F. Ferreira Silva 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Y. Hsiou Hsu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 F. Ferreira Silva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Y. Hsiou Hsu 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 F. Ferreira Silva 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 Y. Hsiou Hsu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 3-1 → 3-2 F. Ferreira Silva 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Y. Hsiou Hsu 0-15 df 0-30 0-40 1-1 → 2-1 F. Ferreira Silva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Y. Hsiou Hsu 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-0 → 0-1

3. [Q] Makoto Ochi vs [2] James Duckworth



ATP Yokkaichi Makoto Ochi Makoto Ochi 6 4 James Duckworth [2] James Duckworth [2] 7 6 Vincitore: Duckworth Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Duckworth 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 M. Ochi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 J. Duckworth 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 M. Ochi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 J. Duckworth 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 3-2 → 3-3 M. Ochi 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 2-2 → 3-2 J. Duckworth 15-0 40-0 ace 40-15 2-1 → 2-2 M. Ochi 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 J. Duckworth 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Ochi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 2-5* 2-6* ace 6-6 → 6-7 M. Ochi 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 J. Duckworth 15-0 ace 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 M. Ochi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 4-5 → 5-5 J. Duckworth 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 M. Ochi 15-40 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 J. Duckworth 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-3 → 3-4 M. Ochi 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 J. Duckworth 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 M. Ochi 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 df 30-40 2-1 → 2-2 J. Duckworth 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 M. Ochi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-0 → 2-0 J. Duckworth 0-15 df 15-15 ace 15-30 df 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Court 7 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [6] Nicholas David Ionel vs Nino Serdarusic



ATP Yokkaichi Nicholas David Ionel [6] Nicholas David Ionel [6] 6 7 Nino Serdarusic Nino Serdarusic 4 6 Vincitore: Ionel Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* ace 3-1* 4*-1 5*-1 6-1* 6-6 → 7-6 N. David Ionel 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 5-6 → 6-6 N. Serdarusic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 N. David Ionel 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 4-5 → 5-5 N. Serdarusic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 N. David Ionel 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 N. Serdarusic 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 N. David Ionel 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 N. Serdarusic 0-15 0-30 0-40 1-3 → 2-3 N. David Ionel 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 1-3 N. Serdarusic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 N. David Ionel 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 N. Serdarusic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 N. David Ionel 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 N. Serdarusic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-3 → 5-4 N. David Ionel 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 df 5-2 → 5-3 N. Serdarusic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 4-2 → 5-2 N. David Ionel 0-15 0-30 3-2 → 4-2 N. Serdarusic 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 3-2 N. David Ionel 0-40 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 N. Serdarusic 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 N. David Ionel 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 1-0 → 2-0 N. Serdarusic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

2. Filip Cristian Jianu vs [Q] Duckhee Lee



ATP Yokkaichi Filip Cristian Jianu Filip Cristian Jianu 15 1 Duckhee Lee • Duckhee Lee 0 0 Vincitore: Jianu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 D. Lee 0-15 1-0 F. Cristian Jianu 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 1-0

3. [LL] James Trotter vs [7] Nam Hoang Ly (non prima ore: 05:00)



ATP Yokkaichi James Trotter James Trotter 3 1 Nam Hoang Ly [7] Nam Hoang Ly [7] 6 6 Vincitore: Ly Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 N. Hoang Ly 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-5 → 1-6 J. Trotter 0-15 df 0-30 0-40 15-40 1-4 → 1-5 N. Hoang Ly 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 1-4 J. Trotter 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 N. Hoang Ly 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 J. Trotter 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 N. Hoang Ly 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Trotter 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 3-5 → 3-6 N. Hoang Ly 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 J. Trotter 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 df 40-40 40-A 3-3 → 3-4 N. Hoang Ly 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 J. Trotter 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 N. Hoang Ly 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 J. Trotter 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace ace 1-1 → 2-1 N. Hoang Ly 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 J. Trotter 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

4. Nicholas David Ionel / Filip Cristian Jianu vs [WC] Taisei Ichikawa / Koki Matsuda (non prima ore: 06:30)