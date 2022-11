Nitto ATP Finals 2022: al Pala Alpitour la carica dei 101. mila! Ruud e Fritz in semifinale (Video)

Continua a salire l’entusiasmo del pubblico che affolla in maniera sempre più numerosa le tribune del Pala Alpitour per la seconda edizione torinese delle Nitto ATP Finals. Con le due sessioni di oggi è stato ampiamente superato il traguardo delle centomila presenze, arrivando a 101.372, senza dimenticare la folla di appassionati che quotidianamente frequenta il Fan Village, dove ogni sera dalle 21 l’ingresso è consentito anche a chi non ha il biglietto per assistere agli incontri.

Ad aprire il programma del Gruppo Verde del singolare sono stati Rafa Nadal e Casper Ruud, il primo già eliminato, il secondo già qualificato alle semifinali. Il 36enne mancino spagnolo ha salutato Torino con una vittoria: doppio 75 in un’ora e 42 minuti, grazie a due break, uno per set.

Il norvegese ha comunque chiuso al primo posto il suo girone avendo battuto negli scontri diretti Felix Auger-Aliassime e Taylor Fritz, che nella sfida di chiusura della quinta giornata si giocavano l’altro posto in semifinale. Ha vinto lo statunitense con il punteggio di 76(4) 67(5) 62 in due ore e 44 minuti. Primi due set senza break da una parte e dall’altra, poi Fritz ha preso il largo nel terzo e decisivo parziale centrando il break nel sesto e ottavo game: dal 2-2 ha infilato una striscia di quattro giochi a zero. Il 25enne tennista californiano ha collezionato 32 vincenti, con l’88% di punti con la prima di servizio. Sabato affronterà Novak Djokovic, già sicuro del primo posto nel Gruppo Rosso che si conclude domani. Ruud invece affronterà in semifinale il vincente della sfida, sempre del Gruppo Rosso, tra Stefanos Tsitsipas e Andrey Rublev in programma domani sera.

Il Gruppo Rosso del torneo di doppio si è chiuso coi successi di di Ram/Salisbury su Arevalo/Rojer al super tie-break (36 76 10-5) e di Glasspool/Heliovaara su Granollers/Zeballos (60 64), rispettivamente primi e secondi nel girone e quindi qualificati alle semifinali.

Intanto l’olandese Wesley Koolhof e il britannico Neal Skupski, in corsa per un posto nelle semifinali nel Gruppo Verde (in campo domani), sono stati premiati oggi come numero 1 ATP nel ranking di fine anno.

Grande tennis in campo, massima attenzione fuori rivolta al modello vincente di sostenibilità ed economia circolare. È entrato nel vivo il progetto “RETURN – recycle tennis balls”, ideato da uno spin-off dell’Università di Padova e sviluppato dalla ReTurn Società Benefit in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis. Presentato un anno fa, proprio in occasione delle Nitto ATP Finals 2021, il progetto ha raggiunto una nuova fase. Nell’estate del 2023, infatti, saranno messe in commercio le prime scarpe con le suole realizzate grazie al riciclo delle palline da tennis e padel. Tutti i modelli finora prodotti nella fase di sperimentazione, contenenti frammenti di gomma e feltro di varie dimensioni inseriti all’interno di mescole opportunamente adattate, sono risultati pienamente conformi agli standard di qualità tecnica ed estetica richiesti dai migliori calzaturifici italiani.

Il sistema di raccolta della materia prima, completamente eco-friendly, messo in piedi in questo primo anno di sperimentazione è rimasto circoscritto ad aree vicine ai luoghi di trattamento e lavorazione delle palline ma dal 2023 l’obiettivo è allargare la raccolta in proporzione alle capacità di assorbimento dei materiali di riciclo da parte dell’industria, arrivando a coinvolgere tornei, centri federali, scuole e circoli di diverse regioni italiane.

Dal punto di vista dei materiali, le palline presentano un aspetto particolarmente utile ai fini della ricerca, perché la composizione non cambia tanto fra tennis e padel. Allo stesso tempo l’usura e le tipologie di pallina in base al livello di gioco o alla superficie per cui è destinata rendono ogni esemplare di fatto unico.

Il progetto rientra nell’Accordo di programma MiTE-ENEA per la ricerca sull’idrogeno, con riferimento all’area tematica “produzione di idrogeno verde e pulito”, che ha già ottenuto un finanziamento complessivo di 1,6 milioni di euro dai fondi del PNRR e dovrà concludersi entro il 2024. Per vincere la sfida della sostenibilità in uno sport popolare e globale come il tennis, serve anche a livello di pratica di base una forte educazione ambientale. Con il contributo della Federazione Italiana Tennis e dell’Istituto Superiore di Formazione “Roberto Lombardi” si è già avviata un’azione di sensibilizzazione dei Tecnici e dei Maestri di tennis e padel. È soltanto l’inizio: solo con il contributo di tutti il tennis può aiutare a creare un mondo migliore.

Risultati della quinta giornata:

Gruppo Verde (singolare)

Nadal (ESP, 1) b. Ruud (NOR, 3) 75 75

Fritz (USA, 8) b. Auger-Aliassime (CAN, 5) 76(4) 67(5) 62

Classifica Gruppo Verde (singolare)

Ruud (NOR, 3) 2-1 (match vinti/persi) – 4-3 (set vinti/persi)

Fritz (USA, 8) 2-1 (match vinti/persi) – 5-3 (set vinti/persi)

Auger-Aliassime (CAN, 5) 1-2 (match vinti/persi) – 3-4 (set vinti/persi)

Nadal (ESP, 1) 1-2 (match vinti/persi) – 2-4 (set vinti/persi)

Gruppo Rosso (doppio)

Lloyd Glasspool/Harri Heliovaara (GBR/FIN, 6) b. Marcel Granollers/Horacio Zeballos (ESP/ARG, 7) 60 64

Rajeev Ram/Joe Salisbury (USA/GBR, 2) c. Marcelo Arevalo/Jean-Julien Rojer (ESA/NED, 3)

Classifica Gruppo Rosso (doppio)

Rajeev Ram/Joe Salisbury (USA/GBR, 2) 3-0 (match vinti/persi) – 6-2 (set vinti/persi)

Lloyd Glasspool/Harri Heliovaara (GBR/FIN, 6) 2-1 (match vinti/persi) – 4-2 (set vinti/persi)

Marcelo Arevalo/Jean-Julien Rojer (ESA/NED, 3) 1-2 (match vinti/persi) – 3-5 (set vinti/persi)

Marcel Granollers/Horacio Zeballos (ESP/ARG, 7) 0-3 (match vinti/persi) – 2-6 (set vinti/persi)