ATP Finals 2022 – Torino: Rafael Nadal saluta la stagione 2022 con una vittoria contro un Casper Ruud già qualificato al primo posto

Rafael Nadal, ex numero uno del mondo e detentore del record di titoli del Grande Slam (22), ha salutato questo giovedì la stagione 2022 con una bella vittoria alle ATP Finals, nonostante fosse già stato eliminato dalla competizione questo martedì. Lo spagnolo chiude l’anno con quattro titoli e 39 vittorie (in 47 incontri), puntando ora a una stagione 2023 su cui però ci sono molti dubbi sulla sua tenuta atletica.

Con un’esibizione di qualità, di fronte a un giocatore in gestione per essersi già qualificato alle semifinali, Nadal, 36 anni, ha sconfitto il norvegese Casper Ruud, numero quattro del mondo, 23 anni, per 7-5 7-5, migliorando molto la prestazione rispetto alle sconfitte contro Taylor Fritz e Felix Auger-Aliassime.

La seconda partita dell’ultima giornata del Gruppo Verde sarà quella decisiva per determinare il secondo posto nel gruppo, che vedrà opposti Fritz e Auger-Aliassime a partire dalle 21.00.

ATP Nitto ATP Finals Rafael Nadal [1] Rafael Nadal [1] 7 7 Casper Ruud [3] Casper Ruud [3] 5 5 Vincitore: Nadal Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 C. Ruud 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 6-5 → 7-5 R. Nadal 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 5-5 → 6-5 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 R. Nadal 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 4-4 → 5-4 C. Ruud 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 3-3 → 4-3 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 R. Nadal 15-0 ace 30-0 ace 40-0 2-2 → 3-2 C. Ruud 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 R. Nadal 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 C. Ruud 0-15 0-30 0-40 6-5 → 7-5 R. Nadal 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 5-5 → 6-5 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 5-4 → 5-5 R. Nadal 0-15 15-15 15-30 30-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 4-4 → 5-4 C. Ruud 15-0 30-15 40-15 40-30 ace 4-3 → 4-4 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 C. Ruud 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 2-2 → 3-2 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 C. Ruud 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 R. Nadal 15-0 30-0 ace 0-0 → 1-0

16 ACES 41 DOUBLE FAULTS 041/61 (67%) FIRST SERVE 46/66 (70%)38/41 (93%) 1ST SERVE POINTS WON 33/46 (72%)12/20 (60%) 2ND SERVE POINTS WON 10/20 (50%)2/2 (100%) BREAK POINTS SAVED 1/3 (33%)12 SERVICE GAMES PLAYED 1213/46 (28%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 3/41 (7%)10/20 (50%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 8/20 (40%)2/3 (67%) BREAK POINTS CONVERTED 0/2 (0%)12 RETURN GAMES PLAYED 1213/17 (76%) NET POINTS WON 6/7 (86%)37 WINNERS 2016 UNFORCED ERRORS 1850/61 (82%) SERVICE POINTS WON 43/66 (65%)23/66 (35%) RETURN POINTS WON 11/61 (18%)73/127 (57%) TOTAL POINTS WON 54/127 (43%)207 km/h MAX SPEED 200 km/h190 km/h 1ST SERVE AVERAGE SPEED 182 km/h160 km/h 2ND SERVE AVERAGE SPEED 158 km/h