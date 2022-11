ATP Finals 2022 – Torino: I risultati con il dettaglio della Quinta Giornata. Taylor Fritzz batte Auger Aliassime e sfiderà in semifinale Novak Djokovic

Il numero nove del mondo Taylor Fritz, al suo debutto alle ATP Finals quest’anno – entrato per ultimo al posto dell’infortunato Carlos Alcaraz – si è assicurato la qualificazione alle semifinali arrivando secondo nel Gruppo Verde dietro a Casper Ruud, con cui ha perso martedì.

Nel match che ha deciso tutto in questo girone, Fritz, 25 anni, ha sconfitto il canadese Felix Auger-Aliassime, 22 anni e sesto nel ranking ATP, per 7-6(4), 6-7(5) 6-2, in un incontro molto equilibrato, in cui dopo due set senza break e risolti solo al tie-break, il terzo set ha finito per vedere Fritz scappare via con la vittoria degli ultimi quattro giochi della partita.

In semifinale, Fritz incontrerà il cinque volte campione Novak Djokovic, che non ha mai battuto in carriera.

ATP Finals – Turin (Italia), cemento (al coperto) – 5° Giornata

(1) Nadal, Rafael

(5) Auger-Aliassime, Felix 1-2 3-4

GRUPPO ROSSO

(2) Tsitsipas, Stefanos 1-1 2-3

(4) Medvedev, Daniil 0-2 2-4

(6) Rublev, Andrey 1-1 2-3

(7) Djokovic, Novak 2-0 4-0

Gruppo Verde

[1] Koolhof/Skupski 1-1 2-3

[4] Mektic/Pavic 2-0 4-1

[5] Dodig/Krajicek 0-2 2-4

[8] Kokkinakis/Kyrgios 1-1 3-3