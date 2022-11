Tennis on the Racetrack – Comunicazione ufficiale degli ideatori e organizzatori. Si va in tribunale per risolvere la questione

In merito alle recenti notizie riguardo alla potenziale sovrapposizione degli eventi ‘Tennis on the Racetrack – Imola 2023’ e ‘Gran Premio di Formula 1 di Imola 2023’, CC LAB Consultant Ltd, società che ha ideato il format ‘Tennis on the Racetrack’ e CC LAB Italia srl, sua controllata, vogliono precisare – per dovere di cronaca – quali sono stati gli step dal momento della firma del contratto a oggi.

9 ottobre 2021 – Formula Imola Spa stipula un contratto con CC LAB Italia Srl, in cui viene concesso l’uso esclusivo dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, per la durata di 11 giorni – precisamente dal 17 maggio al 27 maggio 2023 – al fine di realizzare l’evento Tennis on the Racetrack Imola 2023. La data dell’evento è stata indicata in quella del 23 maggio 2023.

20 gennaio 2022 – L’evento, sostenuto anche dal territorio, viene presentato ufficialmente a Imola, con la partecipazione dei rappresentanti di Formula Imola e dei principali rappresentanti delle istituzioni locali.

9 giugno 2022 – Viene diramato il calendario ufficiale ATP, che conferma la fattibilità dell’evento Tennis on the Racetrack Imola 2023 il 23 maggio 2023 (con uso esclusivo dell’Autodromo di Imola nel periodo 17-27 maggio 2023).

20 settembre 2022 – Viene diramato il calendario ufficiale FIA Formula 1 che vede il Gran Premio di Imola collocato nell’Autodromo di Imola il 21 maggio 2023. Segue una fitta corrispondenza nell’ambito della quale Formula Imola, seppur non nega i propri impegni contrattuali, neppure smentisce la data del Gran Premio di Imola di Formula 1 del 21 maggio 2023.

11 novembre 2022 – Non avendo ricevuto adeguate garanzie e rassicurazioni da parte di Formula Imola in merito alla effettiva volontà di quest’ultima di consentire il regolare svolgimento dell’evento Tennis on the Racetrack Imola 2023, CC LAB Italia S.r.l. si è vista costretta a rivolgersi al Tribunale di Bologna per risolvere la situazione di incertezza e ottenere, in via d’urgenza, un provvedimento dal Tribunale che assicuri il rispetto degli impegni contrattuali e, in particolare, la possibilità di realizzare l’evento Tennis on the Racetrack presso l’Autodromo di Imola il 23 maggio 2023, così come previsto dal contratto sottoscritto il giorno 9 ottobre 2021 con Formula Imola Spa.

Imola 2023 è la prima tappa dell’innovativo format di sport entertainment, Tennis on the Racetrack, che è stato pensato su scala mondiale per continuare in seguito la sua corsa in diverse realtà, in Europa e in altri continenti. Le presenze già ufficializzate per la tappa di Imola sono quelle di Alexander Zverev (numero 6 del mondo, best ranking di numero 2), Matteo Berrettini (numero 14 al mondo, best ranking di numero 6) e Lorenzo Sonego (già componente della squadra italiana di Coppa Davis).