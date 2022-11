ATP Finals 2022 – Torino: I risultati con il dettaglio della Quarta Giornata. Stefanos Tsitsipas vince una dura battaglia al tiebreak del terzo set ed elimina Medvedev dal torneo

Era una sfida assolutamente da vincere per rimescolare la classifica del Gruppo Rosso e sperare ancora di acciuffare l’accesso alle semifinali delle ATP Finals di Torino. Nel loro secondo incontro Stefanos Tsitsipas (3) e Daniil Medvedev (5) si sono affrontati pressoché alla pari, ma alla fine a sorridere con il risultato di 6-3 6-7 (13/11) 7-6 (7/1) è stato il nativo di Atene. Effettuato il break subito in apertuta e assicuratosi in modo piuttosto autoritario il primo set, il 24enne si è poi fatto sorprendere nel tie-break del secondo prima di riuscire (ormai con le spalle al muro) ad aggiudicarsi in un finale rocambolesco anche la terza frazione, estromettendo così il russo dal torneo.

ATP Finals – Turin (Italia), cemento (al coperto) – 4° Giornata

ATP Nitto ATP Finals Wesley Koolhof / Neal Skupski [1] Wesley Koolhof / Neal Skupski [1] 4 6 Nikola Mektic / Mate Pavic [4] Nikola Mektic / Mate Pavic [4] 6 7 Vincitore: Mektic / Pavic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 2-4* ace 2*-5 3*-5 3-6* df 6-6 → 6-7 N. Mektic / Pavic 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 ace 6-5 → 6-6 W. Koolhof / Skupski 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 N. Mektic / Pavic 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 W. Koolhof / Skupski 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 N. Mektic / Pavic 15-0 ace 30-0 40-0 4-3 → 4-4 W. Koolhof / Skupski 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 3-3 → 4-3 N. Mektic / Pavic 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 W. Koolhof / Skupski 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 N. Mektic / Pavic 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 W. Koolhof / Skupski 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 N. Mektic / Pavic 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 W. Koolhof / Skupski 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 N. Mektic / Pavic 15-0 40-0 ace 4-5 → 4-6 W. Koolhof / Skupski 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 N. Mektic / Pavic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-4 → 3-5 W. Koolhof / Skupski 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-4 → 3-4 N. Mektic / Pavic 15-0 30-15 2-3 → 2-4 W. Koolhof / Skupski 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 N. Mektic / Pavic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 1-2 → 1-3 W. Koolhof / Skupski 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 N. Mektic / Pavic 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 ace 0-1 → 0-2 W. Koolhof / Skupski 15-0 15-15 15-30 15-40 df 0-0 → 0-1

1. [1] Wesley Koolhof/ Neal Skupskivs [4] Nikola Mektic/ Mate Pavic

2. [6] Andrey Rublev vs [7] Novak Djokovic (non prima ore: 14:00)



ATP Nitto ATP Finals Andrey Rublev [6] Andrey Rublev [6] 4 1 Novak Djokovic [7] Novak Djokovic [7] 6 6 Vincitore: Djokovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 A. Rublev 15-0 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 1-4 A. Rublev 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-3 → 1-3 N. Djokovic 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-2 → 0-3 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 N. Djokovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Rublev 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 40-40 40-A 4-5 → 4-6 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 2-3 → 3-3 N. Djokovic 15-0 30-0 ace 2-2 → 2-3 A. Rublev 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace ace 1-2 → 2-2 N. Djokovic 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-1 → 1-2 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 0-0 → 0-1

3. [5] Ivan Dodig / Austin Krajicek vs [8] Thanasi Kokkinakis / Nick Kyrgios (non prima ore: 18:30)



ATP Nitto ATP Finals Ivan Dodig / Austin Krajicek [5] Ivan Dodig / Austin Krajicek [5] 6 4 6 Thanasi Kokkinakis / Nick Kyrgios [8] Thanasi Kokkinakis / Nick Kyrgios [8] 3 6 10 Vincitore: Kokkinakis / Kyrgios Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-10 T. Kokkinakis / Kyrgios 1-0 ace 1-1 1-2 1-3 1-4 df 1-5 2-5 df 3-5 4-5 ace 5-5 df 6-5 7-5 7-6 8-6 9-6 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 I. Dodig / Krajicek 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df 4-5 → 4-6 T. Kokkinakis / Kyrgios 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 4-4 → 4-5 I. Dodig / Krajicek 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 3-4 → 4-4 T. Kokkinakis / Kyrgios 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace ace 3-3 → 3-4 I. Dodig / Krajicek 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 2-3 → 3-3 T. Kokkinakis / Kyrgios 15-0 15-15 30-15 40-30 ace 2-2 → 2-3 I. Dodig / Krajicek 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 T. Kokkinakis / Kyrgios 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-1 → 1-2 I. Dodig / Krajicek 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 T. Kokkinakis / Kyrgios 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 I. Dodig / Krajicek 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 T. Kokkinakis / Kyrgios 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-2 → 5-3 I. Dodig / Krajicek 15-0 15-15 40-15 40-30 df 4-2 → 5-2 T. Kokkinakis / Kyrgios 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-1 → 4-2 I. Dodig / Krajicek 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 T. Kokkinakis / Kyrgios 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-0 → 3-1 I. Dodig / Krajicek 15-0 15-15 df 30-15 ace 2-0 → 3-0 T. Kokkinakis / Kyrgios 15-40 1-0 → 2-0 I. Dodig / Krajicek 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

4. [2] Stefanos Tsitsipas vs [4] Daniil Medvedev (non prima ore: 21:00)



ATP Nitto ATP Finals Stefanos Tsitsipas [2] Stefanos Tsitsipas [2] 6 6 7 Daniil Medvedev [4] Daniil Medvedev [4] 3 7 6 Vincitore: Tsitsipas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 2-0* 3*-0 4*-0 5-0* 6-0* 6*-1 6-6 → 7-6 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 6-5 → 6-6 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 5-5 → 6-5 D. Medvedev 15-0 15-15 df 15-30 15-40 4-5 → 5-5 S. Tsitsipas 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-5 → 4-5 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 ace ace 3-4 → 3-5 S. Tsitsipas 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 3-3 → 3-4 D. Medvedev 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 D. Medvedev 30-0 ace 40-0 2-1 → 2-2 S. Tsitsipas 0-15 15-30 40-30 1-1 → 2-1 D. Medvedev 15-0 30-0 ace 1-0 → 1-1 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 4-4* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 8-8* 8*-9 ace 9*-9 10-9* 10-10* 10*-11 11*-11 11-12* 6-6 → 6-7 S. Tsitsipas 0-40 15-0 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 D. Medvedev 15-0 30-0 ace 5-5 → 5-6 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 S. Tsitsipas 15-0 15-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 D. Medvedev 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 2-2 → 2-3 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-2 → 2-2 D. Medvedev 30-0 ace ace 1-1 → 1-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 4-2 → 5-2 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 4-1 → 4-2 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-30 3-1 → 4-1 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-0 → 3-1 S. Tsitsipas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

(1) Nadal, Rafael

(3) Ruud, Casper(5) Auger-Aliassime, Felix(8) Fritz, Taylor

GRUPPO ROSSO

(2) Tsitsipas, Stefanos 1-1 2-3

(4) Medvedev, Daniil 0-2 2-4

(6) Rublev, Andrey 1-1 2-3

(7) Djokovic, Novak 2-0 4-0

Gruppo Verde

[1] Koolhof/Skupski 1-1 2-3

[4] Mektic/Pavic 2-0 4-1

[5] Dodig/Krajicek 0-2 2-4

[8] Kokkinakis/Kyrgios 1-1 3-3

Gruppo Rosso

[2] Ram/Salisbury 2-0 4-1

[3] Arevalo/Rojer 1-1 2-3

[6] Glasspool/Heliovaara 1-1 2-2

[7] Granollers/Zeballos 0-2 2-4