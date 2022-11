ATP Finals 2022 – Torino: Il programma completo di Lunedì 14 e Martedì 15 Novembre 2022

Lunedì 14 Novembre

Centre Court – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 11:30 am)

1. [1] Wesley Koolhof / Neal Skupski vs [8] Thanasi Kokkinakis / Nick Kyrgios

2. [4] Daniil Medvedev vs [6] Andrey Rublev (non prima ore: 14:00)

3. [4] Nikola Mektic / Mate Pavic vs [5] Ivan Dodig / Austin Krajicek (non prima ore: 18:30)

4. [2] Stefanos Tsitsipas vs [7] Novak Djokovic (non prima ore: 21:00)

