Emma Raducanu ed il 2022 con il botto ma solo per le sponsorizzazioni

Emma Raducanu è stata tutt’altro che impressionante nel 2022, il suo primo anno a tempo pieno nel WTA Tour. La diciannovenne britannica non solo non ha difeso il titolo agli US Open, ma non è riuscita a imporsi in alcun torneo del circuito maggiore e si è classificata al 76° posto nella classifica mondiale. Anche gli infortuni l’hanno colpita duramente e le hanno tolto molte settimane di gare, facendole perdere anche le finali della Billie Jean King Cup.

Dove Raducanu ha brillato è stato negli accordi pubblicitari. La giocatrice britannica è diventata un vero e proprio fenomeno dopo il suo incredibile titolo a Flushing Meadows ed è stata tra le prime tre per i soldi guadagnati dalle sponsorizzazioni nel 2022. 23 milioni di euro sono entrati nel suo conto, subito dopo i 51,6 di Naomi Osaka e i 34,8 di Serena Williams.

Tutto questo grazie a marchi come Nike, Wilson, Evian, Dior, Porsche, Tiffany & Co, British Airways o Vodafone. Resta da vedere cosa riuscirà a fare nel 2023 in campo.