Da Bergamo: Stricker vince, ma non gli basta

L’assenza di un colpo interlocutorio: è questa, forse, la qualità più interessante di Dominic Stricker, sempre più stellina del Trofeo Perrel-Faip di Bergamo.

Come Holger Rune l’anno scorso, il giovane svizzero sta conquistando il pubblico a suon di gioco e risultati. Dopo l’impresa al primo turno contro Van Rijthoven, si è ripetuto nella sessione serale di mercoledì con un convincente 6-4 7-5 su Vit Kopriva, sempre pericoloso a questi livelli. Nonostante un problema all’anca destra, che ha richiesto un intervento del fisioterapista, il ceco ha giocato una partita ordinata e c’è stato bisogno di tutta la creatività di Stricker per mettere in ghiaccio la partita. Lo svizzero ha chiuso con un elegante volèe smorzata di rovescio, in avanzamento, che ha un po’ simboleggiato il match. Dopo la partita, mentre il palazzetto si svuotava, lui è rimasto in campo per effettuare un allenamento con il coach Sven Swinnen. Nei quarti se la vedrà con il finlandese Otto Virtanen, che nel tardo pomeriggio aveva eliminato Zhizhen Zhang. In un torneo rimasto quasi senza teste di serie (eliminate sette su otto, rimane solo Nuno Borges), è ipotizzabile che Stricker possa arrivare in fondo. E le suggestioni sono grandi, specie ripensando a dodici mesi fa. In precedenza si era interrotta l’avventura di Alexander Shevchenko, giustiziere del numero 1 del tabellone (Kamil Majchrzak). Il russo è crollato al terzo set contro l’esperto Yannick Hanfmann, che si conferma giocatore molto ostico a questi livelli (e in queste condizioni.) Giovedì il tabellone si allineerà ai quarti di finale, e il pubblico del PalaIntred farà il tifo per i tre italiani in gara: Andrea Vavassori nel primo match, poi i baby Nardi e Arnaldi a partire dalle 17. Il calore della gente potrebbe essere un fattore per dare una mano agli azzurri.

TROFEO PERREL – FAIP BERGAMO (45.730€, Slam Court)

Primo Turno Singolare

Borna Gojo (CRO) b. Evgeny Karlovskiy (RUS) 7-5 6-0

Andrea Vavassori (ITA) b. Nicolas Jarry (CIL) 7-6(4) 7-6(4)

Matteo Arnaldi (ITA) b. Gregoire Barrere (FRA) 6-3 6-1

Secondo Turno Singolare

Nuno Borges (POR) b. Dennis Novak (AUT) 6-3 4-2 ritiro

Otto Virtanen (FIN) b. Zhizhen Zhang (CIN) 6-4 7-6(7)

Jannick Hanfmann (GER) b. Alexander Shevchenko (RUS) 7-6(6) 4-6 6-0

Dominic Stricker (SUI) b. Vit Kopriva (CZE) 6-4 7-5

Primo Turno Doppio

Nicolas Barrientos / Sergio Martos Gornes (COL-SPA) b. Ivan Sabanov / Matej Sabanov (SRB-SRB) 6-7(2) 7-6(4) 10-8

Jan-Lennard Struff / Henri Squire (GER-GER) b. Davide Baccalà / Simone Puleo (ITA-ITA) 6-0 6-3

Johnny O’Mara / Philipp Oswald (GBR-AUT) b. Purav Raja / Divij Sharan (IND-IND) 7-6(4) 6-1

Denys Molchanov / Aisam-Ul-Haq Qureshi (UCR-PAK) b. Sander Arends / Franko Skugor (NED-CRO) 6-3 6-4

Jonathan Eysseric / Albano Olivetti (FRA-FRA) b. Alibek Kachmanov / Grigoriy Lomakin (RUS-KAZ) 6-4 6-4