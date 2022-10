Masters 1000 Parigi Bercy: ottimo Musetti, doma Cilic in due set

Ottimo esordio al Masters 1000 di Parigi Bercy per Lorenzo Musetti. L’azzurro ha sconfitto il croato Marin Cilic per 6-4 6-4 grazie ad una prestazione eccellente, soprattutto al servizio, il colpo che nelle ultime settimane è cresciuto di più e ne ha sostenuto le splendide prestazioni a Firenze e Napoli. Con due break, ottenuti in apertura di ogni set, il toscano ha scavato il solco che il croato non è riuscito a colmare. Cilic infatti non è mai riuscito ad incidere in risposta, sia per la qualità al servizio di Lorenzo, estremamente efficace, che per risposte non particolarmente incisive di Marin, falloso e raramente insidioso. Musetti ha concesso solo due palle break nelle fasi iniziali del primo set, prontamente annullate grazie alla battuta. Poi più niente, ha condotto i propri game con servizi eccellenti, qualche Ace ma soprattutto tante prime palle colpite con angoli e rotazioni differenti, grazie alle quali non ha mai dato punti di riferimento all’avversario. 74% di prime in campo, ricavando l’81% di punti e 7 Ace. Numeri eccellenti.

Oltre al rendimento ottimo della battuta, pochissimi gli errori gratuiti dell’azzurro, molto attento a giocare con profondità ma poco rischio, spostando Cilic e portandolo all’errore. Davvero un buonissimo Musetti per solidità e continuità di prestazione, quasi intoccabile una volta preso il vantaggio. Il croato non ha brillato, il suo servizio è andato a corrente alternata e ha pagato con i break due brutti game. Bravo quindi Musetti a fare corsa di testa, riuscendo a gestire con scioltezza ogni game, con scelte tatticamente perfette e senza rischiare granché, sempre molto preciso col diritto, altro colpo cresciuto in modo esponenziale. Era un match insidioso, perché in condizioni indoor Cilic può essere un rivale scomodo. Musetti è stato in campo da campione, ha condotto il match e non ha mai tremato, mai una pausa. Si conferma anche a Parigi la solidità tecnica e mentale raggiunta dall’azzurro in questa fase finale di stagione. Al prossimo turno Musetti trova il georgiano Basilashvili, contro cui ha perso l’unico precedente (Stoccarda, erba, 2022).

Marco Mazzoni

La cronaca

Il match inizia con Cilic alla battuta. Nello scambio è Musetti a comandare, sul 30 pari con un ottimo attacco lungo linea si procura un’immediata palla break. Lorenzo riesce ad uncinare con un allungo il servizio al centro, la palla è corta e bassa, col rovescio Marin trova solo la rete. BREAK Musetti, 1-0 e servizio. E che servizio “Muso”, entra subito in ritmo, rapido nel governare col diritto lo scambio spostando il croato. 2-0 Musetti, parziale di 8 punti a 3. Sul 2-1, l’azzurro cerca poco la palla sul 15 pari e sbaglia malamente un diritto che gli costa il 15-30. Con un buon attacco col diritto, dopo una risposta aggressiva, Cilic sale 15-40, due palle del contro break. Musetti è perfetto al servizio, due prime palle esterne (Ace la seconda), cancella le chance e con altre due prime palle si porta 3-1. Ottimo anche il sesto game al servizio del toscano: un Ace, diritto solido, rovescio aggressivo. Molto rapido dell’uscita al servizio, Lorenzo sta servendo con l’84% di prime in campo, numeri favolosi che lo portano 4-2. Nel settimo game, “Muso” è splendido anche in risposta. Sullo 0-15 trova una risposta lungo linea di rovescio micidiale, Marin è impietrito, per lo 0-30. Si aggrappa al servizio il croato, unico modo per restare in partita contro un Musetti così efficace nello scambio. Spara 3 Ace di fila e poi un diritto vincente Cilic, per il 3-4. Non facile l’ottavo game: un doppio fallo (primo del match), un errore banale, ai vantaggi gioca molto solido Lorenzo per il 5-3, ottimo come ha gestito la pressione del momento. Bravo anche Marin, è salito di livello nei suoi game. 5-4, Musetti serve per il primo set. Gioca bene “Muso”: cambio di ritmo col back di rovescio, micidiale; serve and volley con un chiusura di rete sontuosa. Un altro back basso lo porta a set point. Con una perfetta prima al centro, la risposta di Cilic vola via. 6-4 Musetti, benissimo al servizio e nella gestione dei propri game dopo il break iniziale.

Secondo set, Cilic al servizio. Inizia male Marin, la prima palla non va e con un doppio fallo sul 30 pari, ecco la palla break per Musetti. Con un rovescio orribile, giocato pure da fermo, Cilic regala il BREAK a Musetti, bravo a tenerla in campo e lasciare l’altro sbagliare. Fa il pugno “Muso” dopo il diritto vincente inside out che gli porta il punto del 2-0, in un game arricchito da due Ace. Il croato ritrova il servizio, ma Musetti fila via come un treno, sicuro e deciso, per il 3-1. L’orologio segna 1 ore e 3 minuti, con l’Ace che lo fa restare in scia 2-3. Quasi non si scambia in questa fase, domina il servizio. Impressiona il focus di Lorenzo nei suoi game di servizio: prime precise, lucido e veloce nel correre avanti a prendersi il punto (come l’attacco in contro tempo chiuso di volo con una meraviglia di tocco), manovra con grande sicurezza. Con un vincente col diritto da sinistra, un lungo linea perfetto, Lorenzo si porta 4-2. Sul 5-3 l’azzurro serve per il match. Perde il primo punto, ma resta concentrato nello scambio seguente, ha condotto e fatto lavorare coi piedi Cilic, che si è quindi liberato dello scambio dopo alcune rincorse. Splendido il rovescio cross dal centro, un angolo che Marin ha gestito malissimo. 30-15. Con un altro cambio di ritmo improvviso col diritto (prima lungo, poi corto e basso), Musetti sale 40-15, due Match Point. Spara in rete col diritto il croato, Game set match. Altro 6-4. Una vittoria importante, contro un rivale temibile in condizioni indoor, e conducendo il match dall’inizio alla fine. Il torneo di Lorenzo a Parigi continua.

ATP Paris Marin Cilic [15] Marin Cilic [15] 4 4 Lorenzo Musetti Lorenzo Musetti 6 6 Vincitore: Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 M. Cilic 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-5 → 4-5 L. Musetti 15-0 30-0 ace 40-0 3-4 → 3-5 M. Cilic 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-4 → 3-4 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 M. Cilic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 L. Musetti 30-0 ace 1-2 → 1-3 M. Cilic 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 0-2 → 1-2 L. Musetti 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 40-30 0-1 → 0-2 M. Cilic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 3-4 → 3-5 M. Cilic 0-15 0-30 15-30 ace 40-30 ace 2-4 → 3-4 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-3 → 2-4 M. Cilic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 1-2 → 1-3 M. Cilic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 0-2 M. Cilic 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

9 ACES 72 DOUBLE FAULTS 127/52 (52%) FIRST SERVE 42/57 (74%)23/27 (85%) 1ST SERVE POINTS WON 34/42 (81%)13/25 (52%) 2ND SERVE POINTS WON 8/15 (53%)0/2 (0%) BREAK POINTS SAVED 2/2 (100%)10 SERVICE GAMES PLAYED 108/42 (19%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 4/27 (15%)7/15 (47%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 12/25 (48%)0/2 (0%) BREAK POINTS CONVERTED 2/2 (100%)10 RETURN GAMES PLAYED 106/7 (86%) NET POINTS WON 3/5 (60%)20 WINNERS 1515 UNFORCED ERRORS 636/52 (69%) SERVICE POINTS WON 42/57 (74%)15/57 (26%)RETURN POINTS WON 16/52 (31%)51/109 (47%) TOTAL POINTS WON 58/109 (53%)215 km/h MAX SPEED 214 km/h201 km/h 1ST SERVE AVERAGE SPEED 194 km/h160 km/h 2ND SERVE AVERAGE SPEED 152 km/h