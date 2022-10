Campionato Serie A1 Maschile e Femminile: Nel maschile i campioni in carica di Torre del Greco sconfitti in casa dal Ct Palermo. Nel femminile Canottieri Casale e Beinasco allungano

Si è giocata la seconda giornata della Serie A1 maschile 2022: da segnalare la sconfitta casalinga dei campioni d’Italia del New Tennis Torre del Greco per mano del CT Palermo.

È finito in parità (3-3) lo scontro al vertice del Girone 1 tra i siciliani del CT Vela Messina (Fausto e Giorgio Tabacco, Marco Trungelliti), finalisti nella scorsa edizione, e il Park Tennis Club Genova di Gianluca Mager ed Alessandro Giannessi: da segnalare che i siciliani erano sotto 3-0 dopo la conclusione dei primi tre singolari. Prima vittoria in campionato, invece, per lo Sporting Club Sassuolo di Enrico Dalla Valle, Federico Bondioli e Marton Fucsovics, che ha superato 4-2 il neopromosso TC Prato.

A Torre del Greco, nel match-clou di giornata, i campioni in carica del New Tennis (Raul Brancaccio, Lorenzo Giustino), inseriti nel Girone 2, hanno ceduto 4-2 alla matricola CT Palermo (Salvatore Caruso, Gabriele Piraino e Omar Giacalone), ora al comando in solitario. Nell’altra sfida è finita in parità (3-3) tra TC Pistoia, semifinalista nel 2021, e TC Genova 1893 del Next Gen Matteo Arnaldi: entrambe hanno così conquistato il loro primo punto in campionato.

Nel Girone 3 impegni casalinghi per le due primatiste: i toscani del TC Sinalunga (Matteo Gigante, Luca Vanni) hanno pareggiato 3-3 con la Canottieri Casale in una sfida tra neo-promosse, mentre il TC Crema di Samuel Vincent Ruggeri e Andrea Arnaboldi non è andato oltre il pari (3-3) con il TC Parioli Roma di Flavio Cobolli e Mirza Basic.

Infine, nel Girone 4 lo Junior Perugia del Next Gen Francesco Passaro e di Gian Marco Moroni ha sconfitto in casa per 5-1 il TC Rungg Sudtirol, semifinalista nella passata edizione. Rinviata invece a giovedì 10 novembre la sfida tra Selva Alta Vigevano e il TC Italia Forte dei Marmi. In questo raggruppamento ci sono due squadre con una partita in più: si tratta di Perugia e Forte dei Marmi che mercoledì 26 ottobre hanno disputato l’anticipo della 4ª giornata (in calendario domenica 6 novembre).

SuperTennix, la piattaforma streaming della Federazione Italiana Tennis, trasmette in diretta due sfide (tra campionato maschile e femminile).

Risultati della 2ª giornata – domenica 30 ottobre:

GIRONE 1

CT Vela – Park Genova 3-3

Alessandro Giannessi (G) b. Giorgio Tabacco (V) 62 75

Kimmer Coppejans (G) b. Julian Ocleppo (V) 62 62

Gianluca Mager (G) b. Marco Trungelliti (V) 75 64

Fausto Tabacco (V) b. Luigi Sorrentino (G) 64 26 62

Marco Trungelliti/Julian Ocleppo (V) b. Gianluca Mager/Alessandro Giannessi (G) 63 64

Fausto Tabacco/Giorgio Tabacco (V) b. Kimmer Coppejans/Luigi Sorrentino (G) 62 46 11-9

Sporting Club Sassuolo – TC Prato 4-2

Enrico Dalla Valle (S) b. Niccolò Baroni (P) 62 64

Federico Bondioli (S) b. Federico Iannaccone (P) 62 63

Marton Fucsovics (S) b. Matteo Martineau (P) 76(4) 63

Fabrizio Andaloro (P) b. Mattia Ricci (S) 61 76(10)

Marton Fucsovics/Enrico Dalla Valle (S) b. Niccolò Baroni/ Fabrizio Andaloro (P) 63 63

Matteo Martineau/ Federico Iannaccone (P) b. Giulio Mazzoli/Federico Bondioli (S) 46 76(2) 10-8

Classifica

4 (2) Park Tennis Club Genova

4 (2) CT Vela Messina

3 (2) Sporting Club Sassuolo

0 (2) TC Prato

GIRONE 2

New Tennis – CT Palermo 2-4

Raul Brancaccio (N) b. Gabriele Piraino (P) 62 61

Lorenzo Giustino (N) b. Carlos Gomez Herrera (P) 64 76(4)

Omar Giacalone (P) b. Giovanni Cozzolino (N) 62 62

Salvatore Caruso (P) b. Pedro Martinez Portero (N) 64 62

Omar Giacalone/Gabriele Piraino (P) b. Lorenzo Giustino/Giovanni Cozzolino (N) 75 64

Carlos Gomez Herrera/Salvatore Caruso (P) b. Pedro Martinez Portero/Raul Brancaccio (N) 63 46 10-6

TC Pistoia – TC Genova 3-3

Antoine Julien Escofier (G) b. Matteo Viola (P) 76(5) 62

Leonardo Rossi (P) b. Gianluca Cadenasso (G) 62 60

Matteo Arnaldi (G) b. Lukas Rosol (P) 61 64

Lorenzo Vatteroni (P) b. Francesco Picco (G) 46 62 61

Matteo Viola/Lukas Rosol (P) b. Matteo Arnaldi/Gianluca Cadenasso (G) 61 63

Alessandro Motti/Antoine Julien Escofier (G) b. Tommaso Brunetti/Leonardo Rossi (P) 64 63

Classifica

6 (2) CT Palermo

3 (2) New Tennis Torre del Greco

1 (2) TC Genova 1893

1 (2) TC Pistoia ASD Vannucci Piante

GIRONE 3

TC Crema – TC Parioli Roma 3-3

Mirza Basic (P) b. Robin Haase (C) 64 46 75

Samuel Vincent Ruggeri (C) b. Giammarco Gandolfi (P) 36 63 61

Andrea Arnaboldi (C) b. Flavio Cobolli (P) 61 76(6)

Pietro Rondoni (P) b. Lorenzo Bresciani (C) 75 57 76(5)

Robin Haase/Lorenzo Bresciani (C) b. Matteo Fago/Giammarco Gandolfi (P) 63 62

Flavio Cobolli/Mirza Basic (P) b. Andrey Golubev/Samuel Vincent Ruggeri (C) 64 64

TC Sinalunga – Società Canottieri Casale 3-3

Oriol Roca Batalla (S) c. Gregorio Biondolillo (C) 63 60

Facundo Juarez (C) b. Matteo Gigante (S) 5-2 rit.

Alessio Demichelis (C) b. Marcello Serafini (S) 75 16 76(10)

Luca Vanni (S) b. Marco Bella (C) 62 64

Oriol Roca Batalla/Marcello Serafini (S) b. Facundo Juarez/Gregorio Biondolillo (C) 76(5) 62

Alessio Demichelis/Marco Bella (C) b. Daniele Bracciali/Richard Biagiotti (S) 26 61 10-8

Classifica

4 (2) TC Sinalunga Siena

4 (2) TC Crema

1 (2) Società Canottieri Casale Monferrato

1 (2) TC Parioli Roma

GIRONE 4

Selva Alta – TC Italia (si gioca il 10 novembre alle ore 14)

Junior Perugia – TC Rungg 5-1

Gian Marco Moroni (P) b. Patrick Prader (R) 60 62

Tomas Gerini (P) b. Maximilian Figl (R) 62 61

Federico Gaio (R) b. Francesco Passaro (P) 64 16 63

Gilberto Casucci (P) b. Georg Winkler (R) 46 64 64

Francesco Passaro/Tomislav Brkic (P) b. Marco Bortolotti/Federico Gaio (R) 64 64

Gian Marco Moroni/Gilberto Casucci (P) c. Maximilian Figl/Georg Winkler (R) 64 75

Classifica

4 (2) TC Italia Forte dei Marmi *

4 (3) Junior Perugia *

1 (2) TC Rungg Sudtirol

1 (1) Selva Alta Vigevano

(*una partita in più: Junior Perugia-Tc Italia 2-4 giocata il 26 ottobre come anticipo della 4ª giornata)

Si è giocata la terza giornata della Serie A1 femminile 2022 con Canottieri Casale e Tennis Beinasco sole al comando, rispettivamente, dei Gironi 1 e 2.

Le campionesse in carica del Tennis Club Parioli, inserite nel Girone 1, dopo il pareggio di domenica scorsa a Verona, hanno perso in casa per 3-1 contro la Canottieri Casale di Sara Errani, Jessica Pieri e Lisa Pigato. Nella sfida tra matricole l’AT Verona Falconeri, dopo il primo punto conquistato domenica scorsa, ha conquistato anche la prima vittoria (4-0) archiviando la pratica contro la BAL Lumezzane, fanalino di coda del girone, già dopo i singolari.

Nel Girone 2 il Tennis Beinasco di Giulia Gatto-Monticone ed Irina Maria Bara si è aggiudicato in trasferta per 3-1 la sfida al vertice tra il TC Rungg Sudtirol, finalista nella passata edizione. Il Tennis Club Genova di Lucia Bronzetti, Martina Caregaro e Denise Valente ha invece centrato la prima vittoria in campionato chiudendo il discorso con il Tennis Club Italia di Forte dei Marmi già dopo i singolari ed arrotondando poi il risultato (4-0).

Risultati della 3ª giornata – domenica 30 ottobre:

GIRONE 1

Società Canottieri Casale – TC Parioli 3-1

Sara Errani (C) b. Tena Likas (P) 63 75

Martina Di Giuseppe (P) b. Lisa Pigato (C) 62 62

Jessica Pieri (C) b. Nastassja Burnett (P) 62 61

Sara Errani/Lisa Pigato (C) b. Beatrice Lombardo/Martina Di Giuseppe (P) 64 62

AT Verona Falconeri – BAL Lumezzane 4-0

Elitsa Kostova (V) b. Anastasia Piangerelli (L) 61 61

Angelica Moratelli (V) b. Ylena In-Albon (L) 16 75 64

Aurora Zantedeschi (V) b. Rubina De Ponti (L) 62 62

Elitsa Kostova/Angrlica Moratelli (V) b. Chiara Catini/Rubina De Ponti (L) 61 63

Classifica

9 (3) Società Canottieri Casale Monferrato

4 (3) Tc Parioli Roma

4 (3) AT Verona Falconeri

0 (3) Bal Lumezzane (Brescia)

GIRONE 2

TC Genova 183 – TC Italia Forte dei Marmi 4-0

Lucia Bronzetti (G) b. Nuria Parrizas Diaz (I) 62 64

Martina Caregaro (G) b. Anastasia Bertacchi (I) 61 61

Denise Valente (G) b. Claudia Giovine (I) 63 63

Lucia Bronzetti/Denise Valente (G) b. Anastasia Bertacchi/Claudia Giovine (I) 60 64

TC Rungg Sudtirol – Tennis Beinasco 1-3

Irina-Maria Bara (B) b. Quirine Yannicke Lemoine (R) 61 26 62

Giulia Gatto-Monticone (B) b. Dalila Spiteri (R) 61 60

Verena Meliss (R) b. Anna Turco (B) 75 60

Irima-Maria Bara/Giulia Pairone (B) b. Verena Meliss/Quirine Yannicke Lemoine (R) 46 76(9) 10-7

Classifica

9 (3) Tennis Beinasco (Torino)

6 (3) Tc Rungg Sudtirol

3 (3) Tc Genova 1893

0 (3) Tc Italia Forte dei Marmi

REGOLAMENTO – Le prime due classificate di ciascun girone partecipano ad un tabellone di play-off (semifinali) a quattro squadre, con incontri di andata e ritorno (giocheranno la gara di ritorno in casa le squadre meglio classificate nella fase a gironi).

Le squadre terze e quarte classificate partecipano ad un tabellone di play-out a quattro squadre, con formula di andata e ritorno.

La formula degli incontri intersociali è di tre singolari e un doppio.

CALENDARIO – Le giornate di gara per l’A1 donne sono le seguenti:

– Fase a gironi: 9, 23 e 30 ottobre, 1°, 6 e 20 novembre

– Play-out: 27 novembre e 4 dicembre

– Play-off / semifinali: 27 novembre e 4 dicembre

– Finale: 10 e 11 dicembre (Circolo Stampa Sporting