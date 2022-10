Masters 1000 Parigi Bercy: Il programma completo di Lunedì 31 Ottobre 2022. Subito in campo Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego

Court Central – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Miomir Kecmanovic vs [12] Cameron Norrie

2. [9] Taylor Fritz vs Alejandro Davidovich Fokina

3. Alex Molcan vs [WC] Richard Gasquet

4. [Q] Marc-Andrea Huesler vs [11] Jannik Sinner

5. Andy Murray vs [WC] Gilles Simon (non prima ore: 19:30)

6. Sebastian Korda vs Alex de Minaur (non prima ore: 20:30)

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Aslan Karatsev vs Yoshihito Nishioka

2. Sebastian Baez vs Karen Khachanov

3. [15] Marin Cilic vs Lorenzo Musetti

4. Diego Schwartzman vs Maxime Cressy

5. [Q] Lorenzo Sonego vs [16] Frances Tiafoe

6. Alexander Bublik vs [Q] Mikael Ymer

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. John Isner vs [Q] Oscar Otte

2. Nikoloz Basilashvili vs [Q] Quentin Halys

3. [WC] Sadio Doumbia / Fabien Reboul vs Hugo Nys / Jan Zielinski

4. Holger Rune / Stefanos Tsitsipas vs Sebastian Baez / Albert Ramos-Vinolas (non prima ore: 16:00)

5. Alternate / Matwe Middelkoop vs Kevin Krawietz / Andreas Mies