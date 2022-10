ATP 500 Basilea e Vienna: Successi di Daniil Medvedev e Felix Auger Aliassime che continua a vincere (al terzo titolo consecutivo)

Daniil Medvedev, 26enne russo che è stato nel 2022 n.1 del mondo ma che è attualmente al quarto posto nel ranking mondiale, ha vinto domenica all’ATP 500 di Vienna il suo secondo titolo della stagione e il più importante dagli US Open 2021, vinti lo scorso anno.

Il russo ha battuto in finale il canadese Denis Shapovalov, diciannovesimo del ranking e alla ricerca del titolo più importante della carriera, per 4-6, 6-3, 6-2 in 2 ore e 20 di duello.

Continua la striscia vincente di Felix Auger Aliassime che ha conquistato questo pomeriggio il torneo ATP 500 di Basilea.

Il canadese, alla 13 esima partita vinta consecutivamente e al terzo torneo ATP conquistato consecutivo, ha sconfitto in finale Holger Rune con il risultato di 63 75.

Per Aliassime si tratta del quarto successo del 2022 e della carriera dopo le vittorie a Rotterdam, Firenze e Anversa.

ATP Basel Ivan Dodig / Austin Krajicek Ivan Dodig / Austin Krajicek 6 7 Nicolas Mahut / Edouard Roger-Vasselin Nicolas Mahut / Edouard Roger-Vasselin 4 6 Vincitore: Dodig / Krajicek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 3*-1 4-1* ace 4-2* 5*-2 6*-2 6-3* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 N. Mahut / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 I. Dodig / Krajicek 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-5 → 6-5 N. Mahut / Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 I. Dodig / Krajicek 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 N. Mahut / Roger-Vasselin 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 I. Dodig / Krajicek 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 3-3 → 4-3 N. Mahut / Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 I. Dodig / Krajicek 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 N. Mahut / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 I. Dodig / Krajicek 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 N. Mahut / Roger-Vasselin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 I. Dodig / Krajicek 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 N. Mahut / Roger-Vasselin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 I. Dodig / Krajicek 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 N. Mahut / Roger-Vasselin 15-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 I. Dodig / Krajicek 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 N. Mahut / Roger-Vasselin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 I. Dodig / Krajicek 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 N. Mahut / Roger-Vasselin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 I. Dodig / Krajicek 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 N. Mahut / Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 I. Dodig / Krajicek 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 ace 0-0 → 1-0

ATP Basel Felix Auger-Aliassime [3] Felix Auger-Aliassime [3] 6 7 Holger Rune Holger Rune 3 5 Vincitore: Auger-Aliassime Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 F. Auger-Aliassime 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 6-5 → 7-5 H. Rune 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A A-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 5-5 H. Rune 0-15 15-15 40-15 ace 40-30 4-4 → 4-5 F. Auger-Aliassime 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 ace A-40 ace 3-4 → 4-4 H. Rune 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-3 → 3-3 H. Rune 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 H. Rune 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 F. Auger-Aliassime 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 H. Rune 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 ace ace 5-3 → 6-3 H. Rune 30-0 40-0 5-2 → 5-3 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 H. Rune 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 3-1 → 4-1 H. Rune 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 2-1 H. Rune 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

ATP 500 Vienna (Austria) – Finali, cemento (al coperto)

ATP Vienna Alexander Erler / Lucas Miedler Alexander Erler / Lucas Miedler 6 7 Santiago Gonzalez / Andres Molteni Santiago Gonzalez / Andres Molteni 3 6 Vincitore: Erler / Miedler Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 5*-1 ace 6-1* 6-6 → 7-6 A. Erler / Miedler 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 S. Gonzalez / Molteni 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 A. Erler / Miedler 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 S. Gonzalez / Molteni 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 4-4 → 4-5 A. Erler / Miedler 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 S. Gonzalez / Molteni 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-3 → 3-4 A. Erler / Miedler 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 S. Gonzalez / Molteni 15-0 15-15 30-15 40-30 2-2 → 2-3 A. Erler / Miedler 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 S. Gonzalez / Molteni 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 A. Erler / Miedler 15-0 15-15 40-15 0-1 → 1-1 S. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Erler / Miedler 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 6-3 S. Gonzalez / Molteni 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 A. Erler / Miedler 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 S. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 A. Erler / Miedler 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 3-1 → 4-1 S. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 40-40 3-0 → 3-1 A. Erler / Miedler 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 S. Gonzalez / Molteni 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 A. Erler / Miedler 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

