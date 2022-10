Alexander Zverev ritornerà in campo a Dicembre in un ricco torneo di esibizione

Alexander Zverev farà il suo ritorno in campo prima del 2023, ma non in un torneo ufficiale. Il tedesco ha accettato la succulenta offerta economica che prevede la partecipazione alla Diriyah Cup in Arabia Saudita, un torneo di esibizione che si terrà dall’8 al 10 dicembre e al quale ha confermato la sua presenza anche Daniil Medvedev. Il torneo ha un montepremi di 3 milioni di dollari e si disputa sia in singolare che in doppio.

Gli organizzatori hanno assicurato che saranno presenti 12 tennisti di livello mondiale, anche se il resto dei tennisti presenti non è ancora nota.