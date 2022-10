Challenger Ortisei, Brest, Playford, Lima e Las Vegas: I risultati con il dettaglio del Day 4 (LIVE)

CHALLENGER Ortisei (Italia) – 2° Turno, cemento (al coperto)

Il match deve ancora iniziare

1. [Q] Sandro Koppvs Andrea Vavassori

2. [1] Tomas Machac vs Antoine Escoffier



Il match deve ancora iniziare

3. Marco Trungelliti vs Lukas Rosol (non prima ore: 17:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [6] Flavio Cobolli vs Alexander Ritschard



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 12:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. Denis Istomin / Evgeny Karlovskiy vs [3] Roman Jebavy / Adam Pavlasek



Il match deve ancora iniziare

2. [4] Romain Arneodo / Sam Weissborn vs Marco Bortolotti / Sergio Martos Gornes



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Denys Molchanov / Aisam-Ul-Haq Qureshi vs Marius Copil / Adrian Menendez-Maceiras



Il match deve ancora iniziare

4. Petr Nouza / Andrew Paulson vs [2] Dustin Brown / Andrea Vavassori



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Brest (Francia) – 2° Turno, cemento (al coperto)

Il match deve ancora iniziare

1. [7] Geoffrey Blancaneauxvs [Alt] Otto Virtanen

2. [1] Benjamin Bonzi vs [Q] Mathias Bourgue (non prima ore: 14:00)



Il match deve ancora iniziare

3. [3] Gregoire Barrere vs [LL] Beibit Zhukayev



Il match deve ancora iniziare

4. Gilles Simon vs [6] Matteo Arnaldi (non prima ore: 18:30)



Il match deve ancora iniziare

5. Benoit Paire OR [Q] Duje Ajdukovic vs [5] Jelle Sels



Il match deve ancora iniziare

Court Annexe – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [4] Jonny O’Mara / Sem Verbeek vs Filip Bergevi / Petros Tsitsipas



Il match deve ancora iniziare

2. [1] Sadio Doumbia / Fabien Reboul vs Patrik Niklas-Salminen / Bart Stevens OR [WC] Gabriel Debru / Arthur Fils (non prima ore: 14:00)



Il match deve ancora iniziare

3. Luca Sanchez / Kelsey Stevenson vs [3] Jonathan Eysseric / David Pel



Il match deve ancora iniziare

4. Viktor Durasovic / Otto Virtanen vs [2] Nuno Borges / Francisco Cabral



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Playford (Australia) – 1°-2° Turno, cemento

ATP Playford Marek Gengel Marek Gengel 1 2 James Duckworth [2] James Duckworth [2] 6 6 Vincitore: Duckworth Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 J. Duckworth 15-0 15-15 40-15 2-5 → 2-6 M. Gengel 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A df df 2-4 → 2-5 J. Duckworth 30-0 40-0 2-3 → 2-4 M. Gengel 30-0 30-15 30-40 2-2 → 2-3 J. Duckworth 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-1 → 2-2 M. Gengel 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 J. Duckworth 0-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 M. Gengel 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 J. Duckworth 15-0 30-0 40-0 ace 1-5 → 1-6 M. Gengel 15-0 15-15 15-30 30-30 1-4 → 1-5 J. Duckworth 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-3 → 1-4 M. Gengel 30-0 0-3 → 1-3 J. Duckworth 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-2 → 0-3 M. Gengel 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 J. Duckworth 15-0 ace 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1

1. Marek Gengelvs [2] James Duckworth

2. [1] Jordan Thompson vs Tristan Schoolkate



ATP Playford Jordan Thompson [1] Jordan Thompson [1] 6 7 Tristan Schoolkate Tristan Schoolkate 3 5 Vincitore: Thompson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 T. Schoolkate 0-15 0-30 0-40 15-40 6-5 → 7-5 J. Thompson 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 T. Schoolkate 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 J. Thompson 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-3 → 5-4 T. Schoolkate 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 J. Thompson 0-15 0-30 15-30 15-40 df 4-2 → 4-3 T. Schoolkate 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 J. Thompson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace ace 3-1 → 4-1 T. Schoolkate 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 T. Schoolkate 15-0 30-0 30-15 30-30 1-0 → 1-1 J. Thompson 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 T. Schoolkate 0-15 0-30 0-40 df df 5-3 → 6-3 J. Thompson 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 T. Schoolkate 15-0 15-15 30-15 30-30 40-40 40-A 3-3 → 4-3 J. Thompson 0-15 15-15 15-30 40-30 2-3 → 3-3 T. Schoolkate 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-2 → 2-2 T. Schoolkate 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Thompson 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 T. Schoolkate 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

3. [Alt] Yuichiro Inui / Zaharije-Zak Talic vs Omar Jasika / James McCabe



ATP Playford Yuichiro Inui / Zaharije-Zak Talic Yuichiro Inui / Zaharije-Zak Talic 3 2 Omar Jasika / James McCabe Omar Jasika / James McCabe 6 6 Vincitore: Jasika / McCabe Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 O. Jasika / McCabe 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Y. Inui / Talic 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 O. Jasika / McCabe 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Y. Inui / Talic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-4 → 1-4 O. Jasika / McCabe 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 Y. Inui / Talic 0-30 0-40 15-40 0-2 → 0-3 O. Jasika / McCabe 0-15 15-15 30-15 40-30 40-40 0-1 → 0-2 Y. Inui / Talic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 O. Jasika / McCabe 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Y. Inui / Talic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 O. Jasika / McCabe 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 1-5 → 2-5 Y. Inui / Talic 0-15 0-30 0-40 15-40 1-4 → 1-5 O. Jasika / McCabe 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 1-3 → 1-4 Y. Inui / Talic 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-3 → 1-3 O. Jasika / McCabe 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Y. Inui / Talic 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 O. Jasika / McCabe 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

4. Alex Bolt / Rinky Hijikata vs [2] Dane Sweeny / Li Tu



ATP Playford Alex Bolt / Rinky Hijikata Alex Bolt / Rinky Hijikata 6 4 6 Dane Sweeny / Li Tu [2] Dane Sweeny / Li Tu [2] 1 6 10 Vincitore: Sweeny / Tu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-10 A. Bolt / Hijikata 0-1 0-2 0-3 0-4 0-5 0-6 1-6 2-6 3-6 3-7 4-7 5-7 5-8 5-9 6-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 D. Sweeny / Tu 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 A. Bolt / Hijikata 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 D. Sweeny / Tu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 A. Bolt / Hijikata 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 D. Sweeny / Tu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-3 → 3-3 A. Bolt / Hijikata 0-15 0-30 df 0-40 15-40 2-2 → 2-3 D. Sweeny / Tu 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 2-1 → 2-2 A. Bolt / Hijikata 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-0 → 2-1 D. Sweeny / Tu 15-0 15-15 15-30 15-40 df 1-0 → 2-0 A. Bolt / Hijikata 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 D. Sweeny / Tu 0-30 df 0-40 15-40 df 5-1 → 6-1 A. Bolt / Hijikata 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 4-1 → 5-1 D. Sweeny / Tu 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 A. Bolt / Hijikata 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 D. Sweeny / Tu 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 1-1 → 2-1 A. Bolt / Hijikata 30-0 40-0 0-1 → 1-1 D. Sweeny / Tu 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

5. [Alt] Yuichiro Inui / Zaharije-Zak Talic OR Omar Jasika / James McCabe vs Mark Whitehouse / Edward Winter



ATP Playford Omar Jasika / James McCabe Omar Jasika / James McCabe 7 7 Mark Whitehouse / Edward Winter Mark Whitehouse / Edward Winter 6 6 Vincitore: Jasika / McCabe Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 5-0* 5-1* 6*-2 6-6 → 7-6 M. Whitehouse / Winter 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 6-5 → 6-6 O. Jasika / McCabe 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 M. Whitehouse / Winter 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 O. Jasika / McCabe 30-0 40-0 4-4 → 5-4 M. Whitehouse / Winter 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 O. Jasika / McCabe 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 M. Whitehouse / Winter 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 O. Jasika / McCabe 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Whitehouse / Winter 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-1 → 2-2 O. Jasika / McCabe 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 M. Whitehouse / Winter 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-0 → 1-1 O. Jasika / McCabe 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 6*-4 ace 6-6 → 7-6 O. Jasika / McCabe 40-40 5-6 → 6-6

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Max Purcell vs Colin Sinclair



ATP Playford Max Purcell Max Purcell 7 6 Colin Sinclair Colin Sinclair 5 1 Vincitore: Purcell Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 C. Sinclair 0-15 0-30 5-1 → 6-1 M. Purcell 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 C. Sinclair 15-0 30-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 4-0 → 4-1 M. Purcell 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 C. Sinclair 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 M. Purcell 30-0 40-0 1-0 → 2-0 C. Sinclair 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 M. Purcell 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 C. Sinclair 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 6-5 M. Purcell 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 C. Sinclair 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 M. Purcell 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 C. Sinclair 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 M. Purcell 15-0 15-15 30-15 2-3 → 3-3 C. Sinclair 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 M. Purcell 15-0 40-0 1-2 → 2-2 C. Sinclair 15-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Purcell 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 1-1 C. Sinclair 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

2. Rubin Statham vs Dayne Kelly



ATP Playford Rubin Statham Rubin Statham 6 2 6 Dayne Kelly Dayne Kelly 3 6 7 Vincitore: Kelly Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 df 1-2* 1-3* 2*-4 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 R. Statham 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 D. Kelly 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 R. Statham 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 D. Kelly 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 ace 3-5 → 4-5 R. Statham 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-4 → 3-5 D. Kelly 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 R. Statham 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 D. Kelly 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 2-3 R. Statham 30-0 40-0 40-15 0-3 → 1-3 D. Kelly 15-0 0-2 → 0-3 R. Statham 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 D. Kelly 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 R. Statham 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 D. Kelly 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 ace A-40 2-4 → 2-5 R. Statham 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 D. Kelly 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 R. Statham 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 D. Kelly 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 R. Statham 15-0 30-0 0-1 → 1-1 D. Kelly 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 R. Statham 15-0 40-0 40-15 ace 5-3 → 6-3 D. Kelly 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 5-2 → 5-3 R. Statham 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 D. Kelly 30-15 40-15 4-1 → 4-2 R. Statham 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 3-1 → 4-1 D. Kelly 15-0 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 3-0 → 3-1 R. Statham 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 D. Kelly 0-15 0-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 R. Statham 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. Dayne Kelly / Max Purcell vs [PR] Jeremy Beale / Calum Puttergill



ATP Playford Dayne Kelly / Max Purcell Dayne Kelly / Max Purcell 6 4 7 Jeremy Beale / Calum Puttergill Jeremy Beale / Calum Puttergill 4 6 10 Vincitore: Beale / Puttergill Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-10 D. Kelly / Purcell 1-0 1-1 1-2 1-3 df 2-3 2-4 ace 3-4 3-5 3-6 4-6 4-7 4-8 5-8 5-9 6-9 7-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Beale / Puttergill 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 D. Kelly / Purcell 15-0 15-15 30-15 40-30 40-40 3-5 → 4-5 J. Beale / Puttergill 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 D. Kelly / Purcell 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 40-40 2-4 → 3-4 J. Beale / Puttergill 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 2-3 → 2-4 D. Kelly / Purcell 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 J. Beale / Puttergill 0-15 15-15 30-15 40-30 40-40 0-3 → 1-3 D. Kelly / Purcell 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 0-3 J. Beale / Puttergill 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-1 → 0-2 D. Kelly / Purcell 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Beale / Puttergill 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 5-4 → 6-4 D. Kelly / Purcell 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-3 → 5-4 J. Beale / Puttergill 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 D. Kelly / Purcell 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-2 → 5-2 J. Beale / Puttergill 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-1 → 4-2 D. Kelly / Purcell 40-40 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 J. Beale / Puttergill 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-1 → 3-1 D. Kelly / Purcell 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Beale / Puttergill 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 D. Kelly / Purcell 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 40-30 0-0 → 1-0

4. [1] Marek Gengel / Yu Hsiou Hsu vs Dayne Kelly / Max Purcell OR [PR] Jeremy Beale / Calum Puttergill



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Blake Ellis vs [8] Omar Jasika



ATP Playford Blake Ellis Blake Ellis 3 4 Omar Jasika [8] Omar Jasika [8] 6 6 Vincitore: Jasika Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 O. Jasika 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 B. Ellis 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 O. Jasika 0-15 15-15 15-30 15-40 2-5 → 3-5 B. Ellis 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 1-5 → 2-5 O. Jasika 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 B. Ellis 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 1-4 O. Jasika 30-0 40-0 1-2 → 1-3 B. Ellis 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 O. Jasika 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 0-1 → 1-1 B. Ellis 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 O. Jasika 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 B. Ellis 15-0 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 O. Jasika 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 B. Ellis 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 O. Jasika 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 B. Ellis 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 2-2 O. Jasika 0-15 0-30 0-40 df 15-40 1-1 → 2-1 B. Ellis 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 O. Jasika 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. [Q] Luke Saville vs [6] Rio Noguchi



ATP Playford Luke Saville Luke Saville 7 4 5 Rio Noguchi [6] Rio Noguchi [6] 6 6 7 Vincitore: Noguchi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 R. Noguchi 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 5-7 L. Saville 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 R. Noguchi 15-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 L. Saville 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 R. Noguchi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 4-3 → 4-4 L. Saville 0-15 15-15 30-15 40-30 3-3 → 4-3 R. Noguchi 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 L. Saville 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 R. Noguchi 0-15 0-30 15-30 15-40 df 1-2 → 2-2 L. Saville 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-2 → 1-2 R. Noguchi 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 L. Saville 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 R. Noguchi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 L. Saville 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 R. Noguchi 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 L. Saville 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 2-4 → 3-4 R. Noguchi 0-15 15-15 30-15 2-3 → 2-4 L. Saville 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 R. Noguchi 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-3 → 1-3 L. Saville 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-2 → 0-3 R. Noguchi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 L. Saville 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* ace 6-6 → 7-6 L. Saville 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 6-5 → 6-6 R. Noguchi 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 6-5 L. Saville 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 R. Noguchi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-5 → 4-5 L. Saville 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 3-4 → 3-5 R. Noguchi 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 L. Saville 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-3 → 3-3 R. Noguchi 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 L. Saville 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-A 2-1 → 2-2 R. Noguchi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 L. Saville 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 R. Noguchi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

3. Blake Ellis / Tristan Schoolkate vs Ajeet Rai / Rubin Statham



ATP Playford Blake Ellis / Tristan Schoolkate Blake Ellis / Tristan Schoolkate 6 6 Ajeet Rai / Rubin Statham Ajeet Rai / Rubin Statham 1 0 Vincitore: Ellis / Schoolkate Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 A. Rai / Statham 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-0 → 6-0 B. Ellis / Schoolkate 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-0 → 5-0 A. Rai / Statham 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-0 → 4-0 B. Ellis / Schoolkate 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 2-0 → 3-0 A. Rai / Statham 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 B. Ellis / Schoolkate 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 A. Rai / Statham 0-15 0-30 df 5-1 → 6-1 B. Ellis / Schoolkate 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 4-1 → 5-1 A. Rai / Statham 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-1 → 4-1 B. Ellis / Schoolkate 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 A. Rai / Statham 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 2-0 → 2-1 B. Ellis / Schoolkate 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 1-0 → 2-0 A. Rai / Statham 0-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

4. Blake Ellis / Tristan Schoolkate OR Ajeet Rai / Rubin Statham vs Alex Bolt / Rinky Hijikata OR [2] Dane Sweeny / Li Tu



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [7] Dane Sweeny vs Yu Hsiou Hsu



ATP Playford Dane Sweeny [7] Dane Sweeny [7] 6 2 Yu Hsiou Hsu Yu Hsiou Hsu 7 6 Vincitore: Hsu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Y. Hsiou Hsu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-5 → 2-6 D. Sweeny 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-5 → 2-5 Y. Hsiou Hsu 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 D. Sweeny 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 1-3 → 1-4 Y. Hsiou Hsu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-3 → 1-3 D. Sweeny 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Y. Hsiou Hsu 15-0 15-15 30-15 0-1 → 0-2 D. Sweeny 15-0 30-0 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 D. Sweeny 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 Y. Hsiou Hsu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 D. Sweeny 15-0 15-15 df 15-30 15-40 5-4 → 5-5 Y. Hsiou Hsu 0-15 15-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 D. Sweeny 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 Y. Hsiou Hsu 0-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 D. Sweeny 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Y. Hsiou Hsu 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 2-2 → 3-2 D. Sweeny 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Y. Hsiou Hsu 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 D. Sweeny 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Y. Hsiou Hsu 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. [5] Rinky Hijikata vs [Q] Ajeet Rai



ATP Playford Rinky Hijikata [5] Rinky Hijikata [5] 6 6 Ajeet Rai Ajeet Rai 3 2 Vincitore: Hijikata Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 R. Hijikata 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 A. Rai 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 R. Hijikata 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 A. Rai 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 R. Hijikata 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 A. Rai 0-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 R. Hijikata 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 A. Rai 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 R. Hijikata 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 A. Rai 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 R. Hijikata 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace ace 3-3 → 4-3 A. Rai 0-15 15-15 30-15 30-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 R. Hijikata 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Rai 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 R. Hijikata 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Rai 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 R. Hijikata 15-0 30-0 40-0 40-30 40-40 df A-40 40-40 0-0 → 1-0

3. Kyle Seelig / Colin Sinclair vs [4] Matthew Christopher Romios / Jason Taylor



ATP Playford Kyle Seelig / Colin Sinclair Kyle Seelig / Colin Sinclair 6 6 Matthew Christopher Romios / Jason Taylor [4] Matthew Christopher Romios / Jason Taylor [4] 3 2 Vincitore: Seelig / Sinclair Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 K. Seelig / Sinclair 15-0 40-0 5-2 → 6-2 M. Christopher Romios / Taylor 0-15 0-30 df 0-40 df 4-2 → 5-2 K. Seelig / Sinclair 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 M. Christopher Romios / Taylor 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 3-2 K. Seelig / Sinclair 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 2-1 → 3-1 M. Christopher Romios / Taylor 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-0 → 2-1 K. Seelig / Sinclair 30-0 30-30 40-30 1-0 → 2-0 M. Christopher Romios / Taylor 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 K. Seelig / Sinclair 15-0 30-15 5-3 → 6-3 M. Christopher Romios / Taylor 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 4-3 → 5-3 K. Seelig / Sinclair 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 3-3 → 4-3 M. Christopher Romios / Taylor 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 3-2 → 3-3 K. Seelig / Sinclair 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Christopher Romios / Taylor 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 K. Seelig / Sinclair 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 M. Christopher Romios / Taylor 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 K. Seelig / Sinclair 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

4. Rio Noguchi / Yusuke Takahashi vs Kyle Seelig / Colin Sinclair OR [4] Matthew Christopher Romios / Jason Taylor



ATP Playford Rio Noguchi / Yusuke Takahashi Rio Noguchi / Yusuke Takahashi 1 6 10 Kyle Seelig / Colin Sinclair Kyle Seelig / Colin Sinclair 6 3 8 Vincitore: Noguchi / Takahashi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-8 R. Noguchi / Takahashi 0-1 ace 1-1 2-1 2-2 3-2 4-2 5-2 5-3 6-3 7-3 7-4 8-4 9-4 9-5 9-6 9-7 9-8 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 R. Noguchi / Takahashi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 5-3 → 6-3 K. Seelig / Sinclair 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 R. Noguchi / Takahashi 15-0 30-0 4-2 → 5-2 K. Seelig / Sinclair 0-15 15-15 30-15 4-1 → 4-2 R. Noguchi / Takahashi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 K. Seelig / Sinclair 0-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 R. Noguchi / Takahashi 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-0 → 2-1 K. Seelig / Sinclair 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 2-0 R. Noguchi / Takahashi 15-0 30-0 40-0 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 K. Seelig / Sinclair 0-15 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 R. Noguchi / Takahashi 0-15 0-30 0-40 15-40 40-40 1-4 → 1-5 K. Seelig / Sinclair 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 R. Noguchi / Takahashi 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 K. Seelig / Sinclair 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 0-2 → 1-2 R. Noguchi / Takahashi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-1 → 0-2 K. Seelig / Sinclair 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1

Il match deve ancora iniziare

In attesa…1. [4] Daniel Altmaiervs Franco Agamenone

2. Gerald Melzer vs Felipe Meligeni Alves (non prima ore: 23:00)



Il match deve ancora iniziare

3. [Q] Genaro Alberto Olivieri vs [2] Tomas Martin Etcheverry (non prima ore: 01:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [WC] Duilio Beretta / Sergio Galdos OR [WC] Gonzalo Bueno / Ignacio Buse vs [4] Boris Arias / Federico Zeballos



Il match deve ancora iniziare

Cancha 5 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 13:00)

1. Santiago Rodriguez Taverna vs [8] Timofey Skatov



Il match deve ancora iniziare

2. Arklon Huertas Del Pino Cordova / Jorge Panta OR Daniel Dutra da Silva / Thiago Seyboth Wild vs Federico Coria / Tomas Lipovsek Puches OR [2] Guido Andreozzi / Guillermo Duran



Il match deve ancora iniziare

3. [1] N.Sriram Balaji / Jeevan Nedunchezhiyan OR Jan Choinski / Karol Drzewiecki vs Nikola Milojevic / Miljan Zekic



Il match deve ancora iniziare

4. Jesper de Jong / Max Houkes vs Piotr Matuszewski / Alexander Merino OR Roman Andres Burruchaga / Francisco Comesana



Il match deve ancora iniziare