ATP Vienna: ottimo esordio per Sinner, regola in due set Garin

Ottimo ingresso all’ATP 500 di Vienna per Jannik Sinner. L’azzurro, al rientro dopo il problema accusato a Sofia, ha sconfitto nettamente il cileno Cristian Garin per 6-3 6-2, dando segnali più che confortanti sulla propria condizione fisica e tecnica. Dopo un paio di game di “rodaggio”, Jannik si è messo in moto, ha preso le giuste misure in campo al rivale e ha iniziato a scaricare una progressione che ha demolito la resistenza del cileno. Non ha praticamente mai tremato al servizio (solo a metà del secondo set ha perso i primi punti sulla propria prima palla), chiudendo con ben 21 vincenti e 12 errori. Un successo limpido, netto, grazie ad una prestazione in crescendo e molto convincente in ogni fase di gioco.

Garin ha resistito finché è riuscito a giocare un primo colpo aggressivo dopo il suo servizio. Appena Sinner ha iniziato a “fare la voce grossa” anche in risposta, il match si è spaccato a suo favore. Netta la differenza di velocità d’esecuzione, profondità e qualità nei colpi da fondo. Sinner ha servito davvero bene (9 Ace, 92% di punti vinti con la prima), è cresciuto in risposta diventando via via sempre più efficace, e nello scambio ha messo in pratica uno schema per lui “classico” che gli ha portato ampi dividendi. Jannik infatti ha stritolato la resistenza di Garin in tre mosse: un colpo centrale molto profondo (risposta, o primo colpo di scambio), che ha allontanato Cristian dalla riga di fondo; quindi un drive molto angolato per chiudere il sudamericano nell’angolo, e chiusura col terzo colpo, oggi particolarmente efficace una bordata ancora cross di diritto, terrificante per angolo, velocità e precisione.

Sicuro, stabile, tranquillo, Sinner ha alzato il livello da metà del primo set, scappando via sicuro verso il successo. La sua condizione fisica è parsa buona, veloce e scattante, nessuna scoria alla caviglia. Un ottimo ingresso nel torneo viennese, con 500 importanti punti in palio. Le ATP Finals sono quasi impossibili, ma è bene terminare alla grande il 2022 (magari brillando in Davis) e quindi partire ancor più forte in Australia. Sotto gli occhi attenti di Cahill, Sinner vince e convince. Al prossimo turno, Francisco Cerundolo. Sarà una partita diversa, l’argentino ha altra intensità e colpi più profondi.

Marco Mazzoni

La cronaca

Sinner inizia il suo match al servizio. Un ace, preciso col diritto, vince finalmente il suo primo game. Anche Garin a zero si porta 1-1. Il set avanza spedito sui turni di servizio, in risposta si fa fatica, anche se nessuno dei due serve prime palle continue e imprendibili. Jannik soffre in particolare quando il cileno accelera col rovescio cross. Sul 3-2 Sinner, l’azzurro arriva a 30 in risposta, è la prima volta nel match. Con un Ace (il secondo del suo match), Cristian impatta 3 pari. Nei primi 6 game, nessuno ha fatto un punto in risposta contro la prima palla dell’avversario. La prima scossa del match arriva nell’ottavo game. Sul 30 pari Garin spedisce lungo un diritto di scambio, ecco la palla break per Jannik. Con un servizio angolato e preciso, Cristian la annulla. È il game più combattuto dell’incontro. Con una risposta profondissima, e poi un passante un po’ fortunato (palla colpita male che resta in campo), l’azzurro si procura la seconda palla break. Stavolta se la gioca benissimo Sinner: inchioda a destra Garin col diritto e cambia con un’accelerazione lungo linea dall’angolo perfetta. BREAK Sinner, avanti 5-3 e servizio. Non bene l’azzurro, un gestisce male un rovescio di Garin, quindi (ancora senza prima di servizio) scaraventa in rete un rovescio banale, classico non forzato. 0-30. Aggressivo Cristian, ma Jannik si difende bene, cambia ritmo con un diritto cross e chiude. 15-30. Ancora col diritto cross, molto veloce e ancor più stretto, si porta 30-30, a due punti dal set. Una prima esterna provoca l’errore in risposta di Garin, 40-30 e Set Point Sinner. Botta al T, la risposta è in rete. 6-3 in 37 minuti di gioco per l’azzurro. Un set molto equilibrato, deciso dall’unico break nell’ottavo game.

Secondo set, Garin al servizio, ma è Sinner a brillare. Prima un attacco splendido col rovescio dal centro, per il 30 pari, quindi entra a tutta in risposta col diritto e affonda da destra. 30-40, palla break immediata per l’azzurro. Un nastro respingere il rovescio di Jannik, parità. Garin a fatica vince il game, 1-0. Nel terzo game Sinner innesta le marce altissime: dal centro si prende gli scambi, sposta Garin e quindi affonda, chiudendo poi facilmente sul net. Due punti splendidi, per lo 0-30. Arrivano due palle break grazie ad un lungo scambio chiuso con un diritto lungo linea splendido, che lascia fermo il sudamericano (15-40). Rischia una super risposta cross Jannik, esce di poco; eccellente l’azzurro sulla seconda, lavora lo scambio, sposta con la sua progressione il rivale e lo infila con l’ennesimo diritto incrociato veloce angolato. BREAK Sinner, avanti 2-1 e servizio. Un paio di errori (entrambi con la prima palla in campo, i primi di tutto il match) per Sinner, ma consolida il vantaggio portandosi 3-1. Garin non riesce a fare la differenza con i suoi affondi, ed è punito sul 30 pari da un passante di rovescio in corsa perfetto di Jannik. Palla per il doppio break! Sbaglia col diritto dal centro l’azzurro, un po’ lento coi piedi nel cercare la palla forse. Resta in scia Cristian, sul 2-3. Sul 4-2, il cileno è ancora in difficoltà al servizio. Sinner pressa, gioca profondo, fa correre Cristian. Sullo 0-30, Jannik prima sbatte lontano dalla riga di fondo Garin, quindi lo infila con un diritto cross terrificante per angolo e velocità. 0-40, sono quasi tre match point… Risposta sulla riga e altro diritto incrociato. BREAK Sinner, 5-2 e servizio. Chiude 6-2 con un gioco di servizio praticamente perfetto e vola al secondo turno, contro Francisco Cerundolo. Se c’era qualche dubbio sullo stato di salute dell’azzurro, possiamo stare tranquilli: Sinner è da corsa a Vienna.

ATP Vienna Cristian Garin Cristian Garin 3 2 Jannik Sinner [6] Jannik Sinner [6] 6 6 Vincitore: Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 J. Sinner 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 2-5 → 2-6 C. Garin 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 J. Sinner 15-0 ace 30-0 40-0 2-3 → 2-4 C. Garin 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 J. Sinner 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 ace 1-2 → 1-3 C. Garin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 J. Sinner 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 df 40-30 1-0 → 1-1 C. Garin 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Sinner 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 C. Garin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 C. Garin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 2-3 → 3-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 C. Garin 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 J. Sinner 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 C. Garin 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

3 ACES 92 DOUBLE FAULTS 133/51 (65%) FIRST SERVE 26/43 (60%)19/33 (58%) 1ST SERVE POINTS WON 24/26 (92%)9/18 (50%) 2ND SERVE POINTS WON 12/17 (71%)4/7 (57%) BREAK POINTS SAVED 0/0 (0%)8 SERVICE GAMES PLAYED 92/26 (8%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 14/33 (42%)5/17 (29%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 9/18 (50%)0/0 (0%) BREAK POINTS CONVERTED 3/7 (43%)9 RETURN GAMES PLAYED 85/10 (50%) NET POINTS WON 6/7 (86%)10 WINNERS 227 UNFORCED ERRORS 1128/51 (55%) SERVICE POINTS WON 36/43 (84%)7/43 (16%) RETURN POINTS WON 23/51 (45%)35/94 (37%) TOTAL POINTS WON 59/94 (63%)210 km/h MAX SPEED 211 km/h194 km/h 1ST SERVE AVERAGE SPEED 199 km/h164 km/h 2ND SERVE AVERAGE SPEED 156 km/h