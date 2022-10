Da Ortisei: Seppi vuole godersi l’ultimo torneo – Martedì alle ore 19 contro Hanfmann – Terminate le qualificazioni in Val Gardena (con il programma di domani)

Allo Sparkasse Challenger Val Gardena, tutti attendono con ansia la prima apparizione di Andreas Seppi. L’altoatesino martedì non prima delle ore 19.00 affronterà il tedesco Yannick Hanfmann (numero 154 del mondo), testa di serie numero 4, al primo turno del suo ultimo torneo professionistico. Si annuncia un “Super martedì” con undici match di singolare in programma. Oltre a Seppi saranno impegnati ben cinque azzurri. Luca Nardi (numero 3) e Giulio Zeppieri (numero 5) giocheranno sul centrale contro due giocatori provenienti dalle qualificazioni, prima del match si sfideranno sul centrale Flavio Cobolli (numero 6) e Lorenzo Giustino. Andrea Vavassori sarà impegnato contro l’ungherese Fabian Marozsan (numero 8).

“Affronto la partita come qualsiasi altro torneo. Voglio giocare un buon torneo, anche se il primo turno contro Hanfmann non sarà facile. Non vedo l’ora di giocare”, ha dichiarato Seppi, che ha vinto due volte a Ortisei (2013 e 2014), ha raggiunto la finale una volta (2012) e si è fermato ai quarti di finale nella sua ultima apparizione nel 2017. “Erano tempi diversi. Ultimamente mi sono allenato molto qui a Ortisei”, dice Seppi. Venerdì alle 20.30 si terrà una celebrazione in onore del 38-enne di Caldaro, che appende la racchetta al chiodo dopo oltre vent’anni nel circuito. “Spero di essere ancora nel torneo venerdì”, dice Seppi. “È bello giocare di nuovo qui. Sarà sicuramente qualcosa di speciale”. Oggi le qualifiche si sono concluse a Ortisei. Il francese Terence Atmane, i cechi Petr Nouza e Andrew Paulson, Alibek Kachmazov, Evgeny Karlovskiy (entrambi russi) e l’austriaco Sandro Kopp si sono assicurati un posto nel main draw. Come Lucky Loser (fortunato perdente), parteciperà al tabellone principale anche il rumeno Marius Copil che affronterà Marco Trungelliti al primo turno. Le prime tre partite del main draw si giocheranno oggi a partire dalle 17:00.

Center Court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Peter Gojowczyk vs [Q] Evgeny Karlovskiy

2. [3/WC] Luca Nardi vs [Q] Alibek Kachmazov

3. [5] Giulio Zeppieri vs [Q] Petr Nouza

4. [1] Tomas Machac vs [Q] Andrew Paulson

5. [6] Flavio Cobolli vs [Alt] Lorenzo Giustino

6. Andreas Seppi vs [4] Yannick Hanfmann (non prima ore: 19:00)

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Alt] Mirza Basic vs [7] Lukas Klein

2. Andrea Vavassori vs [8] Fabian Marozsan

3. Lukas Rosol vs [2] Nicolas Jarry

4. [Q] Sandro Kopp vs [Q] Terence Atmane

5. [WC] Gabriel Moroder / Patric Prinoth vs [3] Roman Jebavy / Adam Pavlasek (non prima ore: 15:30)

6. Marco Trungelliti vs [LL] Marius Copil