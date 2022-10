Sinner: “La caviglia è a posto. Torino? Crederci non costa niente”

L'altoatesino è fiducioso per il rientro in gara

Jannik Sinner sarà una delle stelle dell’ATP 500 di Vienna, insieme a Medvedev, Tsitsipas, Rublev e un redivivo Dominic Thiem, che nella sua città proverà a confermare le ottime sensazioni delle ultime settimane. L’azzurro ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni negli eventi di contorno del torneo, nelle quali ha rassicurato sulle proprie condizioni e si è detto felice perché quasi sicuramente alcuni membri della sua famiglia saranno presenti al torneo.

“La caviglia sta bene” afferma Jannik, “nelle ultime due settimane non ho giocato tantissimo a tennis, ma a Vienna proviamo ad alzare il livello”.

“Le Nitto ATP Finals sono un torneo molto importante. Non ci sto pensando tantissimo, ma finché sarà matematicamente ancora possibile, non smetterò di crederci. Anche perché crederci non costa nulla”.

Jannik ha confermato la propria presenza anche al Masters 1000 di Bercy: “Sono tornei che mi piacciono. Poi a Vienna sono contento di tornare, qui tanti amici vengono normalmente e in più dovrebbe venire anche una parte della mia famiglia. Vediamo come va. Di sicuro, la cosa più importante è come sta la caviglia, e sta bene”.

Dopo l’esordio contro il cileno Garin, Sinner potrebbe trovare il vincente tra Francisco Cerundulo e Misolic, e quindi ipoteticamente nei quarti il n.1 del seeding, Daniil Medvedev. Proprio il russo ha detto di aver recuperato dal problema fisico patito ad Astana, ha ricevuto l’OK dei medici e quindi tornerà in gara.