WTA 1000 Guadalajara e WTA 125 Tampico: I risultati con il dettaglio delle Semifinali e Primo Turno di Quali (LIVE)

WTA 1000 Guadalajara (Messico) – Semifinali, cemento

Il match deve ancora iniziare

(1) Barbora Krejcikova/ (1) Katerina Siniakovavs Anna Danilina/ Beatriz Haddad Maia

Victoria Azarenka vs (3) Jessica Pegula Non prima 00:00



Il match deve ancora iniziare

(4) Maria Sakkari vs Marie Bouzkova Non prima 02:00



Il match deve ancora iniziare

/ vs Storm Sanders / Luisa Stefani



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Tereza Mihalikovavs (6) Andrea Gamiz

Quetzali Vazquez Montesinos vs (8) Bianca Fernandez



Il match deve ancora iniziare

Cancha 3 – ore 18:00

Lidziya Marozava vs (5) Jana Kolodynska



Il match deve ancora iniziare

Maria Fernanda Martinez vs (7) Aldila Sutjiadi



Il match deve ancora iniziare

(1) Sachia Vickeryvs Bye(WC) Lidziya Marozavavs (5) Jana Kolodynska

(2) Elvina Kalieva vs Bye

Tereza Mihalikova vs (6) Andrea Gamiz

(3) Lulu Sun vs Bye

(WC) Maria Fernanda Martinez vs (7) Aldila Sutjiadi

(4) Xiaodi You vs Bye

(WC) Quetzali Vazquez Montesinos vs (8) Bianca Fernandez