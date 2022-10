Da Napoli: Parla Matteo Berrettini dopo l’approdo ai quarti di finale. Fabio Fognini si tuffa in mare dopo il successo di primo turno “Napoli sarà sicuramente uno dei più bei ricordi che mi poterò dietro per sempre”. Parla Francesco Passaro (VIdeo)

Parla Matteo Berrettini



Fabio Fognini : “Napoli è Napoli: è speciale, è sempre un pezzo del mio cuore. Per quando ci giocavo da piccolo ma anche per la vittoria contro Murray in Davis nella bolgia dell’Arena. Napoli sarà sicuramente uno dei più bei ricordi che mi poterò dietro per sempre.

“E’ stata una partita dura: lui è un avversario tosto, che mette tante palle e che sbaglia poco. Ho iniziato anche bene: poi purtroppo un calo mentale che non mi aiuta né a livello fisico né di tennis. In questo periodo è così: ogni partita per me è una finale per questo sono contento di aver vinto questo primo turno molto difficile”.

Francesco Passaro : “Lui ha giocato meglio, è molto più in classica, ha più esperienza di me e mi aveva già battuto la scorsa settimana a Firenze – commenta Passaro – ma io sono comunque contento per come ho giocato. Quest’anno sono cambiato molto anche fuori dal campo: mi prendo più responsabilità, sono più professionista. E poi i buoni risultati aiutano a giocare meglio.

Un anno fa pensare di poter essere a Milano sarebbe stato un sogno: mai avrei pensato di potermela giocare per la qualificazione. Spero di poterci arrivare per concludere al meglio questa stagione”.