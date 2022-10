Becker in prigione insegna yoga e meditazione

“Il nostro cliente, Boris Becker, continua a cavarsela bene in queste circostanze e si è integrato in modo costruttivo nella vita quotidiana del carcere”. Lo afferma Oliver Moser, legale del campione tedesco, al quotidiano Bild. Il tre volte vincitore di Wimbledon è stato condannato a due anni e mezzo di prigione lo scorso aprile dopo aver nascosto 2,5 milioni di sterline di beni per evitare di ripagare i debiti dopo il suo fallimento nel 2017. È stato ritenuto colpevole di quattro reati ai sensi della legge sull’insolvenza tra il 21 giugno e il 3 ottobre 2017. L’ex numero 1 del mondo ha trascorso i primi giorni della sua condanna nella prigione di HM Wandsworth, prima di essere trasferito nella prigione di HM Huntercombe a maggio, dove si trova tutt’ora, e pare che si sia adattato abbastanza bene, diventando protagonista di alcune attività che svolge con altri carcerati.

Il legale ha fornito alla stampa tedesca qualche altro particolare di come si svolge la sua detenzione: “Può telefonare quando vuole e riesce a comunicare con il mondo esterno. Eventuali ulteriori dettagli sulla sua permanenza in carcere sono soggetti alle leggi sulla privacy personale protetta. È molto popolare con i suoi compagni di reclusione”. Una fonte del tabloid tedesco ha affermato che Boris in questo periodo si è disintossicato dall’alcol, passa ogni giorno diverse ore in palestra e ha perso quasi 10 kg in questi mesi. Oltre agli allenamenti, trascorre la maggior parte del suo tempo insegnando a circa 45 detenuti fitness, nutrizione e psicologia, assistendo l’allenatore della prigione.

Becker prima della sentenza avversa e reclusione stava lavorando come esperto per Eurosport Germania, in “Matchball Becker” insieme al commentatore Matthias Stach. Il programma è stato ribattezzato Matchball e l’ex giocatore Mischa Zverev lo ha sostituito come esperto durante gli eventi.