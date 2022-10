ATP 250 Napoli: Il malcontento degli spettatori (Video)

Il torneo ATP 250 di Napoli rischia di passare alla storia come uno dei meno riusciti del circuito maschile. Dopo un giorno di ritardo per il main draw e lo spostamento delle qualificazioni e del doppio in un altro club, nei primi due giorni di singolare gli incontri sono stati sospesi a causa dell’umidità notturna dei campi e il primo turno non è ancora finito.

Oltre al naturale malcontento dei giocatori, anche il pubblico che ha pagato i biglietti si è lamentato, chiedendo a gran voce la restituzione dei soldi.